Проблема европейских ультраправых в том, что они давно перестали быть националистами, и им совершенно безразлична их нация, народ.

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От националистов у ультраправых сейчас осталась лишь РИТОРИКА. Они громко бьют себя в грудь, громче всех кричат "Слава нации" и поют гимн, но на самом деле эти лозунги для них – просто удобный способ привлечь электорат.

Как только за них голосуют, как они забывают о своей нации и набивают свои карманы российскими деньгами. Мы, в Украине, в свое время это проходили, когда ультранационалисты кормились в Москве и сидели за одним столом с Дугиным.

Сейчас многие могут сказать, что польский президент Кароль Навроцкий просто неаккуратно выразился и на самом деле он имел в виду не это, когда говорил, что может отдать свою землю, но не отдать Родину.

Но это не оговорка. Польские ультраправые всерьез рассматривают возможность отдать Сувалкский коридор россиянам, чтобы откупиться от нападения россии.

Да, это максимально глупо, потому что от россии не откупиться. Она будет отнимать и отнимать твои земли столько, сколько сможет захватить. И НИКАКИЕ соглашения для россии НИЧЕГО не значат!

Но современные подражатели ультраправых типа Навроцкого совершенно не мудры, и поэтому для них идея отдать россии Украину и небольшую часть своих земель в обмен на ненападение кажется привлекательной.

Надеюсь, польское общество мудрее своих политиков и понимает, что не бывает никакой Родины без СВОЕЙ земли. Когда враг захватил твою землю, когда оккупанты решают, по какой школьной программе будут учиться твои дети и что будут показывать по телевизору и в соцсетях, твоя нация окажется на грани существования. У вас, гордых поляков, будет ровно одно поколение, чтобы вернуть свою землю.

Потому что следующее поколение молодых поляков россияне сделают не поляками, а русскими. Мы, украинцы, это уже проходили и выжили чудом лишь благодаря небрежности россиян, которые НЕДООЦЕНИЛИ силу нашего сопротивления.

россия сделала выводы и больше ошибок не допустит. Никаких игр в национальные республики. Только ПОЛНАЯ ассимиляция. Только полное уничтожение языка, культуры, всех национальных признаков порабощенных народов.

Поляки! Просто посмотрите на оккупированные украинские земли. В российской армии уже воюют украинцы, которые на момент оккупации еще были детьми. Сейчас они ментально русские, их воспитали в НЕНАВИСТИ к своему народу. Так будет и у вас!

Такой же геноцид ждет вас, поляков, когда россияне обманут недальновидных политиков, которые так легкомысленно относятся к независимости Польши и говорят о потере ПОЛЬСКИХ земель, как о потере зонтика.

Единственный возможный путь спасения – вместе сломать имперской гадине хребет. Мы не просим воевать за нашу землю. Просим лишь понимания и поддержки, посильной помощи, содействия. Великая война идет по Европе, и поверьте, остановить её в Украине – это невероятно выгодный для вас сценарий.