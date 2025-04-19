Путин цинично объявил 'пасхальное перемирие', но предупредил о 'провокациях'

Российский диктатор Владимир Путин цинично заявил, что объявляет перемирие на Пасху и якобы уже приказал своим оккупантам прекратить все боевые действия. По его словам, РФ исходит из того, что "Украина будет следовать примеру РФ" и также объявит перемирие.

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"Ход пасхального перемирия покажет готовность Украины к желанию и способности мирно урегулировать вопрос", – выдал диктатор в субботу, 19 апреля, на встрече с начальником генштаба РФ Валерием Герасимовым.

Путин также заявил, что ситуация на линии столкновения ему якобы "понятна" и развивается "благоприятным для нас образом". Со слов диктатора, оккупанты "шаг за шагом уверенно идут вперед".

При этом диктатор заявил, что войска РФ "должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций".

Объявленное военным преступником "перемирие" якобы продлится до полуночи 21 апреля.

"Руководствуясь гуманитарными соображениями, сегодня с 18:00 (по Киеву и по Москве. – Ред.) до полуночи воскресенья российская сторона объявляет пасхальное перемирие", – сказал Путин в телекомментарии, обращаясь к Герасимову.

В своем заявлении он связал решение о "перемирии" с действиями администрации президента США Дональда Трампа.

"Мы ... всячески приветствуем стремление американской стороны, президента Трампа, наших китайских друзей, председателя КНР, стран БРИКС, всех сторонников к справедливому мирному урегулированию украинского кризиса", – заявил Путин.

В то время как пропагандистские кремлевские ресурсы разнесли заявление диктатора, в Украине объявили воздушную тревогу из-за ракетной опасности.

Мониторинговые каналы сообщили о фиксации российского разведывательного дрона в небе.

Как известно, РФ не соблюдала ни одно из прекращений огня, которые объявлялись с начала ее агрессии против Украины в 2014 году.

После начала полномасштабного вторжения Путин объявлял о краткосрочном перемирии с Украиной один раз – на Рождество в 2023 году с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Однако на деле никакого прекращения огня не последовало, российские штурмы продолжились.

Более того, РФ тогда перегруппировывалась под Бахмутом и ровно к утру 6 января начала штурм Соледара. Днем 6 января РФ обстреляла Херсон, погибли люди.

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