Каменских высмеяли со сцены "Фабрики звезд", на которую она мечтала попасть: в зале не сдержали крика

Скандальную певицу Настю Каменских высмеяли прямо в эфире талант-шоу "Фабрика звезд". Ведущий проекта, исполнитель Владимир Дантес, на сцене вспомнил о "кисте" одиозной коллеги и иронично заметил, что, в отличие от нее, у участников точно не возникнет подобной "проблемы со здоровьем" из-за украинского языка.

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Острая шутка прозвучала в первом прайм-шоу, которое вышло на Sweet TV, и вызвала бурную реакцию в зале. Зрители начали громко аплодировать, смеяться и кричать, тем самым продемонстрировав свое осуждение позиции Каменских относительно языкового вопроса.

"Кстати, наши участники не боятся кисты, поэтому все песни исключительно на украинском", – сказал Дантес.

Тот факт, что Настю Каменских высмеяли именно со сцены "Фабрики звезд" весьма показателен, ведь раньше она мечтала попасть на шоу. Однако, как рассказывала певица, ее желание так и не сбылось, ведь тогдашний продюсер российской адаптации проекта Виктор Дробыш ей отказал.

"Дробыш меня не взял. Сказал, что я слишком готовая артистка, мол, у меня есть и внешность, и голос, и мне уже нечего совершенствовать на "Фабрике". Это такой способ мягко отказать. Вероятно, он просто не видел во мне ничего толкового", – жаловалась артистка.

Напомним, что волна критики "обрушилась" на Настю Каменских после интервью с россиянкой Екатериной Гордеевой. Как выдала певица, после начала полномасштабной войны она полгода общалась исключительно на украинском языке, из-за чего у нее "вылезла киста и пропал голос". Из-за таких проблем со здоровьем певица обратилась к психологу, который якобы посоветовал ей вернуться к русскому.

Глупый "диагноз" Каменских стал поводом для украинцев придумать множество остроумных шуток, более того, ее раскритиковал даже блогер из Камеруна, который выучил украинский язык. После скандала певица вышла на связь и заявила: не собирается менять сказанное и пытаться кому-то угодить.

"Если я захочу сделать себе рекламу, я куплю себе большой баннер. Если я захочу, чтобы меня все любили, я буду молчать. От людей нам нужна только та честность, которая совпадает с нашими ожиданиями", – пофилософствовала артистка, – "Идеальный герой для любого общества – это покойник. Он не меняется, не совершает ошибок и не доставляет неудобств. Хочешь абсолютной безусловной любви? Перестань существовать".

Ранее OBOZ.UA сообщил, что звезда "Квартала 95" записал пародию на Каменских и придумал ей новые диагнозы.

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