УкраїнськаУКР
русскийРУС

Каменских высмеяли со сцены "Фабрики звезд", на которую она мечтала попасть: в зале не сдержали крика

Анастасия Какун
Шоу Oboz
2 минуты
828
Настю Каменских высмеяли на 'Фабрике звезд'
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Скандальную певицу Настю Каменских высмеяли прямо в эфире талант-шоу "Фабрика звезд". Ведущий проекта, исполнитель Владимир Дантес, на сцене вспомнил о "кисте" одиозной коллеги и иронично заметил, что, в отличие от нее, у участников точно не возникнет подобной "проблемы со здоровьем" из-за украинского языка.

Острая шутка прозвучала в первом прайм-шоу, которое вышло на Sweet TV, и вызвала бурную реакцию в зале. Зрители начали громко аплодировать, смеяться и кричать, тем самым продемонстрировав свое осуждение позиции Каменских относительно языкового вопроса.

"Кстати, наши участники не боятся кисты, поэтому все песни исключительно на украинском", – сказал Дантес.

Дантес высмеял Каменских после скандала с "кистой"
Зал взорвался аплодисментами после острого шутки в адрес скандальной певицы

Тот факт, что Настю Каменских высмеяли именно со сцены "Фабрики звезд" весьма показателен, ведь раньше она мечтала попасть на шоу. Однако, как рассказывала певица, ее желание так и не сбылось, ведь тогдашний продюсер российской адаптации проекта Виктор Дробыш ей отказал.

"Дробыш меня не взял. Сказал, что я слишком готовая артистка, мол, у меня есть и внешность, и голос, и мне уже нечего совершенствовать на "Фабрике". Это такой способ мягко отказать. Вероятно, он просто не видел во мне ничего толкового", – жаловалась артистка.

Напомним, что волна критики "обрушилась" на Настю Каменских после интервью с россиянкой Екатериной Гордеевой. Как выдала певица, после начала полномасштабной войны она полгода общалась исключительно на украинском языке, из-за чего у нее "вылезла киста и пропал голос". Из-за таких проблем со здоровьем певица обратилась к психологу, который якобы посоветовал ей вернуться к русскому.

Каменских оскандалилась заявлением о "появлении кисты" из-за украинского языка

Глупый "диагноз" Каменских стал поводом для украинцев придумать множество остроумных шуток, более того, ее раскритиковал даже блогер из Камеруна, который выучил украинский язык. После скандала певица вышла на связь и заявила: не собирается менять сказанное и пытаться кому-то угодить.

"Если я захочу сделать себе рекламу, я куплю себе большой баннер. Если я захочу, чтобы меня все любили, я буду молчать. От людей нам нужна только та честность, которая совпадает с нашими ожиданиями", – пофилософствовала артистка, – "Идеальный герой для любого общества – это покойник. Он не меняется, не совершает ошибок и не доставляет неудобств. Хочешь абсолютной безусловной любви? Перестань существовать".

Ранее OBOZ.UA сообщил, что звезда "Квартала 95" записал пародию на Каменских и придумал ей новые диагнозы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

Звезды шоу-бизнесавидеоскандалыНастя Каменских (NK)Владимир Дантес
Редакционная политика