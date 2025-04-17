Ответ России по миру будет уже на этой неделе, – Трамп

Соединенные Штаты Америки получат ответ государства-агрессора России о мирных переговорах про завершение войны в Украине уже на этой неделе. После ответа россиян будут приниматься соответствующие решения.

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Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время встречи с журналистами после переговоров с премьер-министром Италии Джорджей Мелони в четверг, 17 апреля. Корреспондент задал Трампу вопрос, сколько еще времени есть у российского диктатора Путина, чтобы ответить на предложение о прекращении огня в Украине перед тем, как Вашингтон введет новые санкции.

"На этой неделе мы услышим их, очень скоро. И мы увидим, но мы хотим, чтобы это прекратилось. Мы хотим, чтобы смерть и убийства прекратились", – сказал Трамп.

Кроме того, по словам главы Белого дома, соглашение с Украиной о минеральных ресурсах и энергетике будет подписано в следующий четверг, 24 апреля. Он подчеркнул, что это соглашение станет основой для "большого мирного соглашения".

В то же время президент Украины Владимир Зеленский говорил, что меморандум о полезных ископаемых будет подписан сегодня.

Недавно Трамп заявил, что ожидает "хороших предложений" по переговорам о завершении войны России против Украины. На фоне ежедневных российских обстрелов глава Белого дома отметил, что есть "продвижение" по поводу перемирия.

Ранее специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф заявил, что мирное соглашение между Украиной и Россией будет включать вопросы "пяти территорий". Кроме территориального вопроса, в документе могут быть прописаны гарантии безопасности, специальные протоколы, но без участия НАТО.

Уиткофф также намекнул, что переговоры с Путиным приобрели серьезный характер, и они уже состоялись трижды за последние месяцы, а последняя встреча длилась около пяти часов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Кремле заявили, что "ведется достаточно напряженная работа" по мирному соглашению с Украиной. Дмитрий Песков выдал, что сейчас речь не идет о "временных рамках или конкретных сроках".

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