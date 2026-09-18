Сегодня в украинских Карпатах стартовал учредительный саммит нового формата C8 – Carpathian Eight. И это гораздо интереснее, чем очередной региональный форум.

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8 государств: Украина, Польша, Румыния, Словакия, Чехия, Венгрия, Австрия и Сербия. Плюс Европейский Союз.

Инициатором создания C8 выступила Украина. Идея – превратить Карпаты из периферии разных государств в общее пространство безопасности, энергетики, логистики, экономики и трансграничного сотрудничества.

Но замысел ещё более масштабный: создание отдельной европейской макрорегиональной стратегии для Карпат – по аналогии с Балтийской, Дунайской, Адриатико-Ионической и Альпийской стратегиями ЕС.

То есть речь идет не просто о политическом клубе, а о потенциальном механизме продвижения крупных совместных проектов и привлечения европейского финансирования. 115 млрд евро – потенциальный региональный портфель проектов. Более 500 представителей бизнеса и инвесторов. 55 украинских проектов на сумму 8,6 млрд долларов. Энергетика, транспорт и логистика, промышленность, агропереработка, инфраструктура, туризм, трансграничное сотрудничество и восстановление Украины. Не менее показателен политический состав.

В Украину прибыли президент Румынии Никушор Дан, президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Польши Дональд Туск. В саммите принимает участие премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Представлены Чехия и Австрия. Что касается Венгрии, до вечера сохраняется интрига. Было бы хорошо, если бы Будапешт представил Петера Сиярто – возможно, Карпаты наконец-то создадут повод и для его встречи с Зеленским. А теперь самое интересное.

Украина постепенно переходит от роли государства, которое приглашают в чужие форматы, к государству, которое само эти форматы создает.

Причем Киев собирает за одним столом страны с очень разными политическими позициями: Польшу и Румынию, Словакию Фицо, Венгрию Орбана, Сербию Вучича, Чехию и Австрию. И собирает их в Украине.

C8 – не военный союз. И еще рано говорить, насколько жизнеспособной окажется эта конструкция.

Но сама логика очень интересна.

Украина предлагает соседям то, что способно объединить даже государства с разным отношением к войне и России: энергетику, транспортные коридоры, торговлю, инвестиции, инфраструктуру и огромный рынок будущего восстановления. То есть Киев начинает строить региональное лидерство не только вокруг войны.

Если C8 заработает, Карпаты могут постепенно превратиться из географического понятия в отдельный политико-экономический регион Европы.

А Украина – из участника чужих форматов в одного из формирователей новых европейских союзов и альянсов. И, возможно, именно в этом – главный смысл того, что сегодня началось в Карпатах.

Продолжение следует.