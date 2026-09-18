"Даже не хочу рисковать": хоккеист сборной России отказался возвращаться в РФ

Хоккеист сборной России Никита Задоров назвал небезопасной для себя поездку в страну-агрессорку. Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Бостон Брюинз" объяснил это тем, что в прошлом критиковал режим диктатора Владимира Путина и осудил войну в Украине.

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Об этом Задоров заявил в интервью подкасту Cam & Strick, информирует портал Sports.ru. 31-летний уроженец Москвы отметил, что в России проживают родственники его и его жены. Также он выразил уверенность в том, что большинство жителей РФ не поддерживают нынешнюю ситуацию в стране.

"Там живет моя семья. И семья моей жены. Они приезжают к нам пару раз в год. Поэтому... Пока что все непросто. Считаю, что после того, как я выступил с критикой, сейчас мне туда ехать небезопасно. Невозможно уследить за всеми законами и предусмотреть, чем могут обернуться сказанные мной слова. Поэтому я даже не хочу рисковать. Но надеюсь, что однажды это закончится и я смогу вернуться домой. Мне кажется, что большинство людей в России против происходящего. Они от этого устали, от того, как долго все это тянется, и от всего остального", – сказал Задоров.

В 2023-м в интервью Юрию Дудю хоккеист "Бостона" отказался от посещения России, пока ее президентом будет диктатор Владимир Путин.

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