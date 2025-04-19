Команда Трампа поедет в Лондон, чтобы закрыть вопрос перемирия в Украине, – Келлог

Специальный представитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог высказался о предстоящих переговорах Киева и Вашингтона, которые состоятся в Лондоне на следующей неделе. Эта встреча призвана решить вопрос о перемирии в Украине.

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Также идет работа над достижением всеобъемлющего прекращения огня. Об этом Келлог заявил в эфире Fox News.

"Мы говорили о том, чтобы двигаться вперед с потенциальным перемирием в краткосрочной перспективе. И именно поэтому мы возвращаемся в Лондон на этой неделе, чтобы это действительно закрепить", – сказал он.

Келлог заявил, что Трамп сделал за 90 дней больше для разрешения войны РФ против Украины, наибольшего конфликта в Европе со времен Второй мировой войны, чем было сделано за предыдущие 900 и более дней.

"И он ведет это к решениям. И одно, что я заметил в президенте Трампе и был с ним раньше, это не давайте ему проблему, если у вас нет решения. И я думаю, у нас есть достаточно хорошее решение", – подчеркнул спецпредставитель президента США. По его словам, соглашение о полезных ископаемых, которое Штаты заключили с Украиной – это одно из них.

Говоря о всеобъемлющем прекращении огня, Келлог объяснил, что подразумевает море, воздух, землю, промышленность – и речь идет о периоде не менее 30 дней.

"А потом это переходит к более долгосрочному соглашению о мире, постоянному мирному договору тоже. И я думаю, мы на хорошем пути", – добавил он.

Напомним: следующий раунд переговоров о завершении войны в Украине состоится в Лондоне. Там должны собраться представители нашей страны, европейских стран-партнеров, а также США.

СМИ писали, что уже на следующей неделе в Лондоне может быть согласовано полное и всеобъемлющее прекращение огня.

По их данным, Киев "на 90%" поддерживает предложения президента США Дональда Трампа по достижению мира, озвученные на этой неделе в Париже американской делегацией. По крайней мере американские чиновники утверждают, что об этом министр обороны Украины Рустем Умеров сказал официальным лицам США после переговоров во Франции.

Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор Владимир Путин цинично заявил, что объявляет перемирие на Пасху и якобы предписывает своим оккупантам "прекратить все боевые действия". Объявленное им "перемирие" якобы будет длиться с 18:00 19 апреля до полуночи 21 апреля.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на "пасхальное перемирие" Путина. Глава государства назвал эту инициативу очередной попыткой поиграть с жизнями людей и отметил, что после объявления главой Кремля "перемирия" на Пасху в Украину была объявлена воздушная тревога. Враг нанес удар по жилому дому в Херсоне.

В ответ на заявление Путина Министерство иностранных дел Украины заявило, что критерием готовности к миру являются конкретные действия, а не краткосрочные заявления. Там напомнили, что еще 11 марта в Джидде Украина поддержала инициативу США о полном прекращении огня на 30 дней. Россия это предложение отклонила и продолжает боевые действия уже 39-й день.

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