'Если какая-то из сторон будет усложнять процесс': Трамп подтвердил, что США могут выйти из переговоров по миру в Украине

Соединенные Штаты Америки могут выйти из переговоров по мирному урегулированию войны России против Украины. Информацию об этом подтвердил американский президент Дональд Трамп.

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По его словам, это может произойти, если какая-либо из сторон будет усложнять процесс переговоров. Соответствующее заявление Трамп сделал в пятницу, 18 апреля.

"Если какая-то из сторон будет усложнять процесс переговоров, мы просто скажем: "Вы дураки", и выйдем из переговоров. Впрочем, я считаю, что у нас есть высокие шансы закончить это", – сказал он.

В то же время Трамп надеется, что Штатам не придется прибегать к такому шагу. Он отметил, что "есть очень хорошие шансы на достижение мира", однако не уточнил сроки, сказав, что хочет добиться этого как можно быстрее.

На вопрос, "играется ли с ним Россия", Трамп ответил так: "Никто со мной не играет. Я пытаюсь помочь. Это война Байдена".

Отметим, что некоторые СМИ и каналы распространили ложное заявление Трампа о том, что "США не будут больше оказывать военную поддержку Украине". Эта ошибка возникла из-за переводчика – на самом деле президент США ответил "I wouldn't say that" (т.е. "я бы так не сказал").

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