Полное прекращение огня в Украине хотят согласовать в Лондоне уже на следующей неделе – NYP

Официальный Киев "на 90%" поддерживает предложения президента США Дональда Трампа по достижению мира, озвученные на этой неделе в Париже американской делегацией. По крайней мере американские чиновники утверждают, что об этом министр обороны Украины Рустем Умеров сказал официальным лицам США после переговоров во Франции.

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Об этом со ссылкой на источники пишет американская газета New York Post. По словам собеседников издания, уже на следующей неделе в Лондоне может быть согласовано полное и всеобъемлющее прекращение огня.

Высокопоставленное должностное лицо администрации Трампа в пятницу, 18 апреля, заявило журналистам New York Post, что Умеров якобы сказал американским официальным лицам, что Киев "на 90%" поддерживает мирные инициативы президента США, представленные в Париже на этой неделе госсекретарем Марко Рубио и двумя специальными представителями, Китом Келлогом и Стивом Уиткоффом.

Он добавил, что открытым остается вопрос, согласится ли на эти предложения Москва, которая до сих пор срывала все попытки Трампа достичь полного прекращения огня и мирного соглашения.

"На следующей неделе в Лондоне мы хотим принять решение о полном и всеобъемлющем прекращении огня. Намерение состоит в том, чтобы провести [обсуждение] с россиянами, а затем сказать: "Хорошо, это ваше лучшее и окончательное предложение", чтобы выяснить, на чем настаивают обе стороны. И как только мы это поймем, будут определены следующие шаги", – отметил собеседник издания.

Он убежден, что Трамп действительно готов выйти из переговоров, возложив при этом ответственность на европейских союзников США.

В то же время, Киев имеет свои оговорки относительно условий мирного плана. Большинство из них так или иначе касаются того, где пройдет линия прекращения огня при заморозке боевых действий.

"Я думаю, что они частично обеспокоены вопросом территорий... просто тем, что они называют "де-юре" и "де-факто". "Де-факто" означает, что мы признаем, что россияне оккупировали эту землю, но мы не говорим, что [Украина] откажется от нее навсегда. "Де-юре" означает, что мы признаем, что [россияне] захватили эту землю, и мы больше никогда ее не увидим", – рассуждает представитель администрации Трампа.

Как напоминает New York Post, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев никогда не признает, что оккупированные Россией территории принадлежат Москве. Однако он сигнализировал о готовности заморозить боевые действия по текущей линии разграничения в условиях, когда РФ оккупировала около 20% территорий Украины.

Тем временем Москву Вашингтон до сих пор планирует убеждать не с помощью "кнута", а предложением очередного "пряника": по словам чиновника, Уиткофф может предложить Москве смягчение санкций, а возможно – и размораживание заблокированных активов РФ. Оба эти вопроса важны для государства-агрессора.

"Но эксперты говорят, что это противоречило бы предварительным угрозам Трампа усилить финансовое давление на Москву – чего ему до сих пор не удалось сделать", – пишет издание.

В частности, в экспертной среде указывают на то, что давлению со стороны администрации Трампа по сей день подвергалась исключительно жертва агрессии Украина, тогда как в случае с агрессором дело дальше нескольких пустых угроз до сих пор не продвинулось. Что, в конце концов, лишь усилило у России чувство вседозволенности и побудило ее к увеличению количества военных преступлений против украинцев.

"[Трамп] был очень жестким в отношении украинцев, прекращая разведывательную поддержку и военную помощь, когда он не чувствовал, что получает немедленное "да", добиваясь от украинцев согласия на прекращение огня. Россияне продолжают нарушать любой режим прекращения огня, под которым они когда-либо подписывались, отказываются достичь договоренности о прекращении огня на разумных условиях, продолжают наносить баллистические ракетные удары и совершать атаки беспилотников, которые убивают украинских мирных жителей", – считает Алекс Плицас из Atlantic Council.

Неуступчивость Кремля и затягивание переговоров путем выдвижения все новых и новых "условий" и требований одновременно с продолжением жестоких ударов по Украине является "пощечиной" лично Трампу, считает эксперт.

"Все это, по сути, унижает президента Трампа и дискредитирует его на международной арене, потому что они (россияне. – Ред.) отказываются от элементарных условий по прекращению огня, которого он обещал добиться. Неспособность достичь цели, которую он поставил — мира с первого дня — и отказ от Украины в разгар российской агрессии и НАТО", нанесет удар по репутации как США, так и НАТО", – добавил Плицас.

По мнению эксперта, единственным верным решением для Белого дома была бы "расправа" над российским диктатором Владимиром Путиным, который "не нес никакой значимой ответственности за свои действия за последние 25 лет".

"Это причина того, что мы продолжаем наблюдать такое поведение (со стороны России), поэтому если мы не изменим это поведение, мы можем ожидать, что от Путина будет больше, а не меньше", — подчеркнул он.

Сейчас, считает Плицас, США оказались на развилке и могут стать катализатором и соучастником будущих катастрофических для ситуации безопасности на Евразийском континенте последствий.

"Я думаю, что украинцы показали, что они преданы мирному процессу; они уже согласились на прекращение огня, а люди, которые не согласились, — это россияне, и если так будет продолжаться и США прекратят помощь или военную поддержку Украине в долгосрочной перспективе, это поставило бы Россию в выгодное для дальнейшей агрессии в Украине и потенциального захвата новых территорий положение, что было бы катастрофой", – резюмировал эксперт.

Напомним, после встречи в Париже госсекретарь США Марко Рубио предположил, что США могут выйти из переговоров о мире в Украине, потому что у них есть "другие приоритеты". Такое развитие событий, сказал он в беседе с журналистами, возможно в случае, если "одна из сторон" (Россия или Украина) будет препятствовать процессу "мирного урегулирования".

Впоследствии в CNN узнали, что стоит по словам Рубио о возможном сворачивании мирных переговоров. По данным издания, госсекретарь США просто озвучил позицию самого Трампа, "не имеющего безграничного терпения, когда люди становятся в позу и играют в игры".

Источник издания отметил, что Рубио передавал "разочарование" американского президента тем, что прогресс в деле установления мира "не такой, какого он ожидал в данный момент".

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