Легендарная Шэрон Стоун снялась для журнала в платье от украинского бренда за более чем 65 тыс. грн. Фото

Легендарная американская актриса Шэрон Стоун украсила страницы журнала Variety в наряде от украинского бренда. 68-летняя звезда позировала перед камерой фотографа в элегантном бежевом платье с высоким вырезом Cupidon Sequin, созданном дизайнерами J'amemme.

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Наряд идеально подчеркнул фигуру знаменитости, а разрез на задней части юбки придал ее внешнему виду нотку пикантности. Платье, в котором Шэрон Стоун снялась для Variety, по всей длине расшито пастельными пайетками, благодаря чему интересно отражало свет от вспышки камеры. Как указано на сайте J'amemme, стоимость такого дизайнерского изделия составляет 65 286 гривен.

Стилисты дополнили наряд актрисы фактурным боа и бежевыми туфлями на каблуках с заостренными носками. Цветовую гамму образа Шэрон Стоун дополнили с помощью макияжа, а главный акцент сделали на помаде глубокого оттенка.

Аудитория увидела знаменитость на страницах журнала в очень женственном амплуа, однако, что интересно, такой элегантной в глазах публики она бывает далеко не всегда. Как рассказала Шэрон Стоун в интервью изданию, после выхода на экраны культового фильма "Основной инстинкт", где она сыграла роль подозреваемой в убийстве писательницы Кэтрин Трамелл, журналисты боялись с ней общаться.

"Они были напуганы. Садились напротив меня и паниковали. Это не изменилось, люди до сих пор так или иначе боятся меня. Думаю, что женщина, которая называет себя самостоятельной и несокрушимой, была и остается пугающей. Людям очень трудно понять, что я – хрупкая, деликатная, застенчивая, замкнутая, одинокая, кроткая и очень чуткая художница. Совсем не похожа на ту героиню, у меня с ней нет ничего общего", – высказалась знаменитость.

Напомним, что у Шэрон Стоун есть довольно особая связь с Украиной. Актриса публично демонстрирует солидарность с украинским народом, более того, присоединяется к благотворительным проектам в поддержку нашей Родины.

Что не менее интересно, граждане Украины есть и в ближайшем окружении звезды. В начале 2026 года стало известно, что ее старший приемный сын Роан Джозеф Бронштейн Стоун обручился с украинкой Анной Евтушенко. Как отмечали инсайдеры, Шэрон Стоун наладила хорошие отношения с будущей невесткой.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что "самая красивая женщина мира" Энн Хэтэуэй появилась на публике в платье от украинского бренда стоимостью почти 45 тысяч гривен.

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