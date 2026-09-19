"У США достаточно сил для борьбы с РФ": Зеленский поблагодарил Трампа за одобренные "адские санкции"

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил своего американского коллегу Дональда Трампа за подписание закона о "адских санкциях" против РФ и Ирана, инициированного сенатором Линдси Грэмом. Он подчеркнул, что у США достаточно сил для борьбы с диктаторами и достижения результатов, если они будут действовать правильно, и Грэм в этом ни на миг не сомневался.

Видео дня

Об этом Зеленский написал в Telegram. Он также поблагодарил всех сенаторов и членов Палаты представителей, поддержавших этот важный закон.

"Когда Линдси Грэм был здесь, в Украине, он всегда говорил о том, как важно не сбавлять давление на Россию, ужесточать санкции и искать путь к миру. В частности, и в тех столицах, где принимают решения о закупке российской нефти, предоставлении России финансовых услуг и вовлечении российских компаний, связанных с Путиным и войной, в обычные деловые отношения в других странах", – рассказал глава государства.

Он подчеркнул, что лучшим способом почтить память Линдси Грэма станет полноценная и как можно более быстрая реализация положений этого закона. А лучшей наградой для всех, кто помогает нам давить на Россию ради прекращения войны, станет мир и устранение всех проблем и вызовов, которые принес этот конфликт.

"Мир наступает благодаря силе. Спокойствие приходит благодаря безопасности. А лучшая гарантия безопасности – это решимость. Спасибо всем, кто решительно защищает жизнь! Спасибо всем, кто на стороне Украины! Америка, спасибо!" – написал Зеленский.

Президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях против России и Ирана в пятницу, 18 сентября. Документ предусматривает расширение санкций, таможенных мер и запретов в отношении России, а также продление действующих ограничений против Ирана.

Накануне в Палате представителей состоялось заключительное голосование по законопроекту сенатора Линдси Грэма о введении "адских санкций" против России и Ирана. В итоге депутаты поддержали документ, отдав 262 голоса "за" и 159 – "против".

Этот документ дает президенту США право вводить пошлины до 100% против стран, которые закупают российские энергоносители или помогают России обходить санкции. Кроме того, закон предусматривает санкции против российских чиновников, банков и теневого флота, а также продлевает действующие санкции против Ирана.

Как сообщал OBOZ.UA, в Кремле назвали "недружественной акцией" принятие Палатой представителей Конгресса США законопроекта о новых ограничениях в отношении России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в случае введения санкций они могут затруднить поиск мирного урегулирования войны в Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!