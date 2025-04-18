Рубио допустил, что США могут выйти из переговоров о мире в Украине, и заговорил о 'других приоритетах'

США могут выйти из переговоров по завершению войны в Украине. Такой исход вероятен в случае, если в ближайшие дни в администрации президента Дональда Трампа решат, что мир в нашем государстве "невозможен".

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По крайней мере, так можно трактовать заявление государственного секретаря США Марко Рубио, который также отметил, что у его страны "есть другие приоритеты". Подробности сообщает французская новостная телесеть BFM TV.

Рубио в составе американской делегации 17 апреля посетил Париж для начала обсуждения путей завершения российско-украинской войны с участием США, Европы и Украины. Эта встреча состоялась на фоне отсутствия прогресса в инициированных Вашингтоном переговорах по режиму прекращения огня и требований европейцев учитывать в этих переговорах позицию Европы.

На следующий день после визита госсекретарь США по итогам встреч в Париже сделал заявление о том, что необходимо "в ближайшие дни определить", "возможен" ли мир в Украине, подчеркнув, что "у Соединенных Штатов есть другие приоритеты".

"В ближайшие дни мы должны определить, возможен ли (мир) или нет", и "если это невозможно, мы должны двигаться дальше", потому что "Соединенные Штаты имеют другие приоритеты", – сказал он нескольким журналистам у трапа своего самолета в парижском аэропорту Ле Бурже", – говорится в сообщении.

Рубио также добавил, что Лондон, Париж и Берлин могут "помочь, продвинуть вещи вперед и приблизить нас к разрешению" украинского конфликта.

"Я думаю, что Великобритания, Франция и Германия могут помочь нам, продвинуть дело вперед и приблизить нас к решению. Я считаю их идеи очень полезными и конструктивными", – отметил американский чиновник.

Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон приветствовал начало разговора в формате США-Европа-Украина, назвав его "положительной и конструктивной дискуссией" и подчеркнув, что "мы все разделяем то же стремление к миру" через три года после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

"Обсуждения продолжатся на следующей неделе в Лондоне", – анонсировал Макрон.

Он добавил, что "координация между союзниками имеет решающее значение".

А министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро добавил, что сейчас "Соединенные Штаты, Украина и европейцы собрались за одним столом", чтобы обсудить пути к "справедливому и длительному миру" – несмотря на длительные опасения, что голос Европы в этих переговорах не будет услышан.

Напомним, 16 апреля, накануне встречи в Париже, издание Politico со ссылкой на источники сообщало, что Рубио и спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф посетят столицу Франции для переговоров по Украине, Ирану и торговле.

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