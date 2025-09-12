'Соучастники пропаганды РФ': Сикорский раскритиковал тех, кто называет атаку российских дронов украинской провокацией

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский раскритиковал тех, кто пытается представить атаку российских беспилотников как украинскую провокацию. Подобные утверждения являются ничем иным, как поддержкой кремлевской пропаганды.

Об этом Сикорский заявил на совместном брифинге, на котором также присутствовал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. По словам польского дипломата, проникновение дронов РФ в воздушное пространство Польши, которая является членом НАТО, было целенаправленной операцией, а не случайностью.

Кроме этого, Сикорский считает, что тот, кто говорит об украинской провокации, является либо автором, либо соучастником российской пропаганды.

Российские дроны попали в Польшу не только из Украины, но и из Беларуси

"Это проникновение в польское и натовское воздушное пространство российских дронов является моментом истины, потому что эти дроны проникли в наше пространство не только из Украины, но и из Беларуси. Воздушный бой длился 7 часов. Это не случайность, и любой, кто утверждает, что это была украинская провокация, является либо автором, либо соучастником российской пропаганды", – отметил он.

Сикорский подчеркнул, что особенно важно не повторять фейковые нарративы и не распространять дезинформацию, выгодную России. Он подчеркнул: "Мы уверены, что это были российские дроны и это была российская операция".

Глава польского МИД отметил, что дипломатические отношения с Москвой остаются, однако действуют строгие ограничения. В частности, Польша придерживается принципа пропорционального количества российских дипломатов на своей территории.

Что предшествовало

В ночь на 10 сентября польскую границу пересекли по меньшей мере 19 беспилотников, из которых сбили четыре. В разных районах страны уже обнаружены обломки 15 аппаратов. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие по вражеским целям. Он также созвал экстренное заседание правительства, также был объявлен ускоренный вызов резервистов.

Союзники по НАТО выразили солидарность с Польшей и осудили поведение России, которая совершила уже массированную дроновую атаку на территорию страны-члена Альянса. Зато президент США Дональд Трамп заявил, что "это могла быть ошибка", но не уточнил, чья именно.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский после вторжения российских дронов заявил, что стране нужна многоуровневая система противовоздушной обороны, построенная с учетом украинского опыта. Дипломат пояснил, что ситуацию сложно списать на случайность. По его словам, Москва могла проверять реакцию польских и союзнических сил, а также стремиться повлиять на информационное пространство, ведь атака сопровождалась активной пропагандой.

Сикорский также не верит в версию Трампа о том, что вторжение российских БПЛА в воздушное пространство его страны было "ошибкой".

Как писал OBOZ.UA, утром 12 сентября Радослав Сикорский приехал в Киев. Руководитель МИД Украины Андрей Сибига встретил коллегу на железнодорожном вокзале и анонсировал "существенные" переговоры о совместной безопасности двух стран, давлении на Москву, а также намерении Киева присоединиться к ЕС и НАТО.

