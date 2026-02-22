В Киеве не спешат возвращаться к стабилизационным графикам: чего ожидать украинцам

В Киеве пока нет прогнозов по возвращению к стабилизационным графикам электроснабжения из-за постоянных атак РФ по энергетической инфраструктуре. Индивидуальные графики остаются временным, но необходимым решением, параллельно с которым город усиливает устойчивость энергосистемы.

Видео дня

Об этом сообщила пресс-секретарь КГГА Екатерина Поп в эфире телемарафона, передают медиа. По словам Поп, почти ежедневно в Украине работает штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций в энергетике под председательством первого вице-премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Именно на уровне этого штаба было принято решение временно перейти для столицы на индивидуальные графики электроснабжения. Энергетики Киева провели масштабную работу, чтобы в сложных условиях обеспечить жителей максимально прогнозируемыми отключениями – хоть и не по стандартной схеме. Индивидуальные графики позволяют более гибко реагировать на дефицит мощностей и аварийные ситуации, однако они остаются вынужденным и временным решением.

Пресс-секретарь КГВА отметила, что столица и Киевский регион и в дальнейшем испытывают системные атаки по объектам энергетики и жизнеобеспечения. Именно это не дает возможности назвать конкретные сроки, когда город сможет вернуться к стабилизационным графикам, которые предусматривают более равномерные и предсказуемые отключения.

Каждый новый удар по инфраструктуре не только усложняет текущую ситуацию, но и откладывает восстановление полноценной генерации электроэнергии. Поэтому энергетики вынуждены работать в режиме постоянной адаптации к изменениям.

В то же время в Киеве продолжается работа над усилением энергетической безопасности. Город постепенно наращивает мощности альтернативной генерации, в частности за счет резервных источников питания, а также внедряет технические решения для повышения устойчивости сетей.

Отмечается, что эти шаги должны уменьшить последствия возможных будущих атак и позволить быстрее восстанавливать электроснабжение после аварий. Однако полное возвращение к стабилизационным графикам возможно только при условии существенного улучшения ситуации с безопасностью и восстановления генерации.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, РФ начала наносить удары не только по энергетике, но и по системам водоснабжения украинских городов, угрожая базовому жизнеобеспечению населения. Основные атаки ожидаются весной и летом, поэтому Украина планирует применять контрмеры, в частности радиоэлектронные помехи.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!