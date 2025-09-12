Глава МИД Польши прибыл с визитом в Киев. Фото

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский утром 12 сентября приехал в Киев. На столичном железнодорожном вокзале его встретил украинский коллега Андрей Сибига.

Об этом на платформе X (Twitter) сообщило МИД Республики Польша. Сибига заявил, что был рад увидеть Сикорского, и анонсировал "существенные" переговоры.

Они будут касаться общей безопасности двух стран, давления на Москву, а также намерений Киева присоединиться к ЕС и НАТО.

"На фоне эскалации террора России против Украины и провокаций против Польши мы твердо стоим вместе... Я благодарю Польшу за ее лидерство и поддержку", – написал украинский глава внешнеполитического ведомства.

– В ночь на 10 сентября Россия в очередной раз совершила массированную атаку на Украину, и во время обстрела часть дронов полетела на территорию Польши, в том числе через Беларусь. Всего в воздушное пространство страны НАТО вторглось 19 БПЛА, было сбито всего четыре беспилотника.

– Пострадавших или жертв среди поляков нет, однако обломки одного из дронов-камикадзе повредили жилой дом в городе Вырыки-Воля Володавского уезда Люблинского воеводства.

– 11 сентября президент США Дональд Трамп предположил, что атака российских БПЛА на Польшу "могла быть ошибкой".

