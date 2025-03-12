Сибига во время встречи в Саудовской Аравии вручил Рубио икону, выполненную на ящике из-под патронов. Фото

Во время американо-украинской встречи в Саудовской Аравии министр иностранных дел Украины Андрей Сибига вручил государственному секретарю США Марко Рубио необычный подарок. Это была икона, написанная на деревянном ящике из-под патронов.

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На ней изображена Матерь Божья, а сама работа является частью художественного проекта украинских художников. Фото уникальной иконы Сибига опубликовал в Facebook.

Авторы проекта – Соня Атлантова и Александр Клименко, которые с 2015 года создают подобные религиозные образы на остатках военного вооружения, в частности, крышках ящиков из-под боеприпасов, патронов и снарядов, привезенных с фронта.

По словам художников, их работы — попытка дать новый смысл жестокой реальности войны. Они становятся молчаливыми свидетелями событий в Украине, превращая смерть в жизнь.

Кроме вручения символического подарка на встрече обсуждались вопросы стратегического партнерства между США и Украиной.

При этом журналистка Fox News Нана Саджа сообщила, что в Джидде стороны не говорили о проведении выборов в Украине или отставке президента Владимира Зеленского.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 марта Украина и США провели встречу в Саудовской Аравии. Украинская сторона согласилась на предложение Соединенных Штатов ввести временное прекращение огня на 30 дней при его принятии и одновременном выполнении Россией.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что 30-дневное прекращение огня, которое предложила американская сторона и на что согласилась Украина, – это не только ракетные атаки и ситуация в Черном море, но и тишина по всей линии фронта.

По словам главы МИД Украины Андрея Сибиги, 30-дневное перемирие не предполагает заморозки конфликта. Это только шаг на пути к завершению войны.

Президент США Дональд Трамп анонсировал переговоры с российской стороной по перемирию в Украине. Они могут пройти уже 11 или 12 марта.

Также в ходе переговоров в Джидде делегации договорились, что США немедленно возобновят поставки военной помощи Украине и обмен разведывательными данными.

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