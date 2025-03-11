'Настало время для полной правды': Зеленский рассказал о переговорах делегаций Украины и США в Джидде. Видео

Во время переговоров Украины и Соединенных Штатов в Саудовской Аравии представители Америки восприняли наши предложения. Украинская делегация предложила три первых шага – и делегация США приняла их.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения в страну по итогам 11 марта. Глава государства сослался на предоставленный ему отчет нашей делегации о встрече с американской командой.

"Украина готова к миру. Свою готовность прекратить войну или продолжать войну должны показать в России. Настало время для полной правды", – отметил глава государства.

Украина предложила три основных момента. Это "тишина в небе" – ракеты, бомбы, дальнобойные дроны, "тишина на море", и "меры установления доверия к ситуации" – это освобождение пленных. Американская сторона понимает наши аргументы и воспринимает наши предложения, - уточнил Владимир Зеленский.

В свою очередь, с американской стороны прозвучало предложение "сделать первый шаг сразу дальше" – на 30 дней установить полное прекращение огня по всей линии боевых столкновений.

"Не только по ракетам, дронам и бомбам, и не только в Черном море, а также по всей линии фронта. Украина воспринимает это предложение, мы считаем это положительным, мы готовы сделать такой шаг", – подчеркнул президент.

Сейчас, как уточнил Владимир Зеленский, Соединенные Штаты Америки "должны убедить Россию сделать это".

"То есть мы соглашаемся, и если русские согласятся – в тот момент тишина заработает", – отметил украинский президент.

При этом в ходе переговоров также обсуждалась американская военная помощь Украине.

"Есть готовность Америки восстановить оборонную помощь Украине, а также помощь разведданными", – добавил Владимир Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, сегодня в Джидде, Саудовская Аравия, стартовала встреча представителей Украины и США на высоком уровне. Делегации обсуждают возможное соглашение о прекращении войны с Россией, развитии двусторонних отношений и не только. Накануне в Вашингтоне высказали оптимистичные прогнозы по этому диалогу, в Киеве тоже отметили, что ожидают от него результата по вопросу и приближения мира, и продолжения поддержки.

В Саудовской Аравии состоится и встреча представителей США и России. Конкретный список участников пока не разглашается, однако известно, что от Вашингтона на них будет госсекретарь Марко Рубио, встречавшийся сегодня с представителями Киева.

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