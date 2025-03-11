'Ни в коем случае речь не идет о замороженном конфликте': Сибига объяснил, почему прекращение огня согласовали всего на 30 дней

Прекращение огня на 30 дней, на которое согласилась Украина в случае взаимного исполнения его со стороны России, не предполагает заморозки конфликта. Это только шаг на пути к завершению войны.

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Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, принимавший участие в переговорах в Саудовской Аравии 11 марта. Он подчеркнул, что этот шаг демонстрирует, кто действительно заинтересован в мире.

Сибига подчеркнул, что временное прекращение огня заработает только при одновременном выполнении Россией, а сейчас украинская армия продолжает выполнять боевые задачи.

"Американская сторона сейчас будет говорить с россиянами об их готовности или неготовности завершать войну. Почему важно именно такое временное прекращение огня – потому что это ни в коем случае не о замороженном конфликте. Речь идет лишь о попытке начать путь к завершению войны справедливым способом. Это также шаг, который демонстрирует, кто действительно заинтересован."

Андрей Сибига подчеркнул, что этот шаг демонстрирует, кто действительно заинтересован в мире, и что Украина готова продвигаться на пути к справедливому завершению войны.

"Впереди вопрос скажу, что подразделения Сил Обороны Украины продолжают выполнять боевые задачи. Временное прекращение огня заработает только при условии принятия и одновременного выполнения Россией", - подчеркнул министр.

Напомним, что 11 марта Украина и США провели встречу в Саудовской Аравии. Украина согласилась на предложение США ввести временное прекращение огня на 30 дней при его принятии и одновременном выполнении Россией.

В ходе переговоров делегации также договорились, что США немедленно возобновят поставки военной помощи Украине и обмен разведывательными данными.

Как сообщал OBOZ.UA:

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 30-дневное прекращение огня, которое предложила американская сторона и на что согласилась Украина, – это не только ракетные атаки и ситуация в Черном море, но и тишина по всей линии фронта.

Президент США Дональд Трамп анонсировал переговоры с российской стороной по поводу перемирия в Украине. Они могут пройти уже 11 или 12 марта.

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