Трамп анонсировал переговоры с россиянами и пригласил Зеленского в Белый дом. Видео

Переговоры США и России касательно перемирия в Украине могут состояться 11 или 12 марта. Тем временем президент Владимир Зеленский снова получил приглашение в Белый дом.

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Американский глава Дональд Трамп 11 марта, после встречи представителей Киева и Вашингтона в Саудовской Аравии, заявил: "Теперь мы будем говорить с Россией. Собираемся встретиться с Россией позже, сегодня или завтра". Он пообщался с журналистами на фоне машины Tesla, а рядом в этот момент находился миллиардер Илон Маск вместе со своим сыном.

Также президент США сказал, что "снова пригласил Зеленского в Белый дом".

Трамп надеется, что кремлевский диктатор Владимир Путин также согласиться на прекращение огня.

"Мы можем получить согласие. Мы можем остановить эту ужасную войну, где 2-3 тысячи солдат каждую неделю погибают... Мы хотим покончить с этой войной. Я думаю, это очень важно", – сказал он.

Также Трамп увидел "большую разницу между последним визитом, который вы видели в Овальном кабинете" 28 февраля, и переговорами, которые произошли 11 марта.

Республиканец повторил, что украинская сторона согласилась на перемирие, и он надеется, что россияне также будут согласны. "Если мы заставим Россию это сделать, это будет чудесно. Если нам не удастся – мы просто продолжим и люди будут убиты. Много людей", – заявил он.

Президент Соединенных Штатов добавил, что будет говорить с Путиным, ведь "для танго нужны двое". Если тот согласиться на условия, это будет "75% пути". "Остальное – документальное оформление и знаете, переговоры о земельных позициях", – сказал Трамп.

Вечером 11 марта пропагандистские СМИ страны-агрессора сообщили, что Путин и Трамп якобы созвонятся в пятницу, 14-го числа. "И это будет больше, чем просто телефонный разговор", – утверждают российские пропагандисты.

Как писал OBOZ.UA:

– На переговорах в Джидде (Саудовская Аравия) 11 марта Украина выразила готовность принять предложение США относительно немедленного введения временного, 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон, при условии принятия и одновременного исполнения Российской Федерацией.

– Кроме того, страны готовы уже в ближайшее время заключить соглашение о редкоземельных металлах.

– США также отменили паузу в обмене разведданными и восстанавливают военную помощь Украине.

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