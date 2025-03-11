США отменяют паузу в обмене разведданными и восстанавливают безопасность помощи Украине: что это значит

Украина выразила готовность принять предложение США по немедленному введению временного 30-дневного режима прекращения огня. В то же время, Соединенные Штаты отменяют паузу в обмене разведданными и восстанавливают военную помощь Украине.

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Об этом 11 марта сообщил Офис президента по итогам встречи делегаций Украины и США в Джидде. Восстановление американской помощи уже подтвердил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц.

В совместном заявлении делегаций Украины и США по итогам встречи в Джидде говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными, а также восстанавливают военную помощь Украине. Правда, в заявлении не указано, речь идет только о помощи, утвержденной предыдущей администрацией Белого дома, или о новых поставках.

В то же время, советник Трампа по нацбезопасности Майк Волц заявил, что Трамп по итогам американо-украинских переговоров в Джидде решил немедленно возобновить военную и разведывательную помощь Украине.

"Президент решил отменить паузу в оказании помощи и в нашей безопасности Украины в будущем, и это вступает в силу немедленно", - сказал Волц.

Отвечая на вопросы журналистов, Волц отметил, что речь идет о вооружении в рамках программы PDA, предоставляемом непосредственно из запасов США.

Советник Трампа также добавил, что сейчас в США анализируют, где находятся все остановленные поставки оружия.

"Но да, мы будем восстанавливать помощь Украине", – сказал Волц.

Как сообщал OBOZ.UA:

Президент США Дональд Трамп заморозил поставки в Украину всей военной помощи, в том числе и боеприпасов для систем противовоздушной обороны. Он объяснил, что сделал это якобы из-за своей неуверенности в том, что украинская сторона хочет договариваться о мире.

Следующим шагом Трампа стала остановка предоставления разведывательных данных Украине.

После того, как США приостановили оказание военной помощи Украине, Россия начала мощные воздушные атаки на нашу гражданскую инфраструктуру и убила десятки украинцев.

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