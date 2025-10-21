Россия снова выдвинула условия для мирного соглашения с Украиной – Reuters

Страна-агрессор Россия направила в США неофициальный документ, в котором повторила свои требования для заключения мирного соглашения с Украиной. Документ, известный как "non paper", был передан в выходные.

Об этом сообщили два американских чиновника, цитируемые агентством Reuters. В нем Россия настаивает на полном контроле над всем Донбассом, что противоречит позиции президента США Дональд Трамп относительно "замораживания" фронта на текущих линиях.

Что известно о документе

Ни Белый дом, ни российское посольство в Вашингтоне не прокомментировали ситуацию. Как объясняет Reuters, "non paper" – это дипломатический инструмент для неформальной передачи позиций без официальных подписей или публичных заявлений.

Сообщение появилось на фоне неопределенности относительно запланированного саммита между Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным в Будапеште. Один из представителей Белого дома заявил, что встреча "в ближайшее время" не планируется.

Кроме территориальных требований, в документе Россия повторила свое давнее условие – полное отсутствие войск НАТО на территории Украины в случае заключения мирного соглашения.

Детали переговоров

Ранее Трамп сообщал, что после телефонного разговора с Путиным встреча в Будапеште может состояться"в течение двух недель". Но после закрытой встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу, где, по данным Reuters, американские чиновники представили вариант Кремля – уступку Донбассом в обмен на части Запорожской и Херсонской областей – украинский лидер отверг предложение.

После этого Трамп публично заявил, что считает целесообразным "заморозить" линию фронта на текущих позициях.

Что предшествовало

16 октября Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным.

Сразу после телефонного разговора с главой Кремля американский президент заявил, что они с Путиным "договорились о том, что на следующей неделе состоится встреча высокопоставленных чиновников". Местом встречи он назвал столицу Венгрии Будапешт.

Кроме того, Трамп в разговоре с американскими журналистами сказал, что украинский лидер Владимир Зеленский будет на связи во время его предстоящей встречи с Путиным. Президент США в очередной раз высказал предположение, что якобы российский диктатор хочет прекратить войну.

В рамках подготовки к этой встрече госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели телефонный разговор в понедельник, 20 октября. После него никакой конкретики о потенциальной встрече Трампа с Путиным от Госдепа не прозвучало.

Как сообщал OBOZ.UA, 17 октября в Белом доме состоялась встреча Трампа и Зеленского. По ее итогам президент Украины согласился на прекращение войны по линии фронта, а также уточнил, при каком условии готов обсуждать вопрос территорий.

Со своим "резюме" переговоров выступил также Трамп, который вновь заявил о важности остановить убийства и заключить соглашение о завершении войны в Украине. По словам президента США, он предлагает сторонам заморозить конфликт по существующей линии фронта.

