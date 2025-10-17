'Дела идут достаточно хорошо': в Белом доме началась встреча Зеленского с Трампом. Подробности и фото

Встреча президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского началась в 20:25 по киевскому времени (13:25 по вашингтонскому). Разговор лидеров происходит в неформальной обстановке за обедом.

Об этом OBOZ.UA стало известно из расписания американского лидера, обнародованного Белым домом. По имеющейся информации, разговор двух президентов будет закрытым для прессы.

Как готовились встречать Владимира Зеленского в Белом доме – морские пехотинцы выстроены перед входом.

Дональд Трамп встретил Владимира Зеленского у входа в Белый дом.

Прямая трансляция со встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Вашингтоне

Трамп и Зеленский в частности будут обсуждать вчерашний телефонный звонок лидеров США и РФ, сказал Трамп после встречи с Зеленским. "Я думаю, что дела идут достаточно хорошо".

"Мы встретились с крупными американскими энергетическими компаниями. Они готовы помочь после всех атак на нашу инфраструктуру", — Зеленский.

Также президент сообщил о встречах с военными компаниями и то, что они разговаривали о ПВО.

Заявление Трампа в начале встречи

"Президент Украины Зеленский многое выстрадал он действительно это сделал, он много выдержал, и мы, честно говоря, выдержали это вместе с ним. Поэтому сегодня мы поговорим о том, что произошло вчера. О моем телефонном разговоре с президентом Путиным, и я думаю, что дела идут достаточно хорошо. Это началось с Аляски, где кажется, обсуждались определенные рекомендации, и мы хотим увидеть сможем ли мы это сделать. Это было давно, во времена администрации Байдена, я пришел сюда, мы унаследовали это и мы хотели бы увидеть, сможем ли мы закончить это, положить конец этому. Мы хотим. Так много людей погибло в этой войне и мы собираемся положить ей конец. Итак, я просто хочу искренне поблагодарить вас всех", – сказал Трамп.

Визит Зеленского в США

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США 16 октября. Уже утром 17 октября глава государства провел несколько встреч с представителями оборонных компаний. Речь идет о компаниях Lockheed Martin и Raytheon. Последняя, в частности, является производителем систем Patriot.

"Обсудили способности производства компании Raytheon, возможные пути нашего сотрудничества для укрепления противовоздушной обороны и увеличения дальнобойных возможностей Украины и перспективы украинско-американского производства", – отметил глава государства.

"Обсудили наши перспективы для сотрудничества и возможности для увеличения защиты Украины от российской агрессии. Рассказал о конкретных потребностях Украины в системах ПВО и ракетах к ним, а также в самолетах F-16", – поделился Зеленский о встрече с представителями Lockheed Martin.

Напомним, лидер республиканского большинства в Сенате США Джон Тун заявил, что планирует продвинуть на голосование законопроект о введении санкций против России. Документ, который в апреле этого года инициировал республиканец Линдси Грэм, имеет поддержку 84 других законодателей, что практически гарантирует его принятие в Сенате.

