'Трамп прав': Зеленский согласился на прекращение войны по линии фронта. Основные заявления после встречи в Вашингтоне

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп сегодня 17 октября встретились в Белом доме.

Общение с медиа по итогам встречи с Президентом Трампом.

О чем говорил Зеленский

– "Мы должны остановиться там, где мы есть, где мы находимся. А дальше начать разговор. Но вопрос в Путине, потому что не мы начинали эту войну", – Зеленский комментирует пост Трампа

– Я открыт к двусторонним, трехсторонним форматам переговоров. Я готов к форматам, которые приведут для мира.

– Нам нужны мощные гарантии безопасности. После прекращения огня, нам нужны гарантии, чтобы Путин не вернулся к нам с новой агрессией.

Визит Зеленского в США

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США 16 октября. Уже утром 17 октября глава государства провел несколько встреч с представителями оборонных компаний. Речь идет о компаниях Lockheed Martin и Raytheon. Последняя, в частности, является производителем систем Patriot.

"Обсудили способности производства компании Raytheon, возможные пути нашего сотрудничества для укрепления противовоздушной обороны и увеличения дальнобойных возможностей Украины и перспективы украинско-американского производства", – отметил глава государства.

"Обсудили наши перспективы для сотрудничества и возможности для увеличения защиты Украины от российской агрессии. Рассказал о конкретных потребностях Украины в системах ПВО и ракетах к ним, а также в самолетах F-16", – поделился Зеленский о встрече с представителями Lockheed Martin.

Напомним, лидер республиканского большинства в Сенате США Джон Тун заявил, что планирует продвинуть на голосование законопроект о введении санкций против России. Документ, который в апреле этого года инициировал республиканец Линдси Грэм, имеет поддержку 84 других законодателей, что практически гарантирует его принятие в Сенате.

