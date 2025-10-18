'Хватит пролитой крови, надо заключить сделку': Трамп подвел итоги переговоров с Зеленским

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о важности остановить убийства и заключить соглашение о завершении войны в Украине. Именно так он подвел итоги своих переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Видео дня

Итоги встречи американский лидер выложил в собственной соцсети Truth Social. Сразу после переговоров с Зеленским Трамп отправился домой во Флориду. Очевидно, во время поездки домой он и сделал соответствующее сообщение.

"Встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским была очень интересной и теплой, но я сказал ему, так же как и решительно посоветовал Путину: пришло время остановить убийства и заключить сделку!", – отметил американский лидер.

Что написал Трамп

Согласно словам президента США, он предлагает сторонам заморозить конфликт по имеющейся линии боестолкновений. Трамп не предлагает Украине отказаться от каких-то территорий, но и не предлагает, как он говорил ранее, изгнать оккупантов к официальным границам нашей страны.

"Достаточно крови было пролито, а линии владений определены войной и мужеством. Они должны остановиться там, где они есть. Пусть оба объявят победу, пусть история решит, кто прав", – предложил Трамп.

Как и раньше, нынешний глава Белого дома заметил, что на войну тратится очень много денег.

"Больше никакой стрельбы, никаких смертей, никаких огромных и неподъемных денежных сумм, которые на это тратятся. Эта война никогда бы не произошла, если бы я был президентом", – сказал он.

Трамп отметил, что "тысячи людей убивают каждую неделю", и предложил военным "идти с миром по своим домам к своим семьям".

Встреча Трампа и Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США 16 октября. Уже утром 17 октября глава государства провел несколько встреч с представителями оборонных компаний. Речь идет о компаниях Lockheed Martin и Raytheon. Последняя, в частности, является производителем систем Patriot.

"Обсудили способности производства компании Raytheon, возможные пути нашего сотрудничества для укрепления противовоздушной обороны и увеличения дальнобойных возможностей Украины и перспективы украинско-американского производства", – отметил глава государства.

"Обсудили наши перспективы для сотрудничества и возможности для увеличения защиты Украины от российской агрессии. Рассказал о конкретных потребностях Украины в системах ПВО и ракетах к ним, а также в самолетах F-16", – поделился Зеленский о встрече с представителями Lockheed Martin.

Встреча президентов началась в 20:25 по киевскому времени (13:25 по вашингтонскому). Разговор лидеров состоялся в неформальной обстановке за обедом.

Как сообщал OBOZ.UA из собственных источников, украинская делегация передала Трампу детализированные карты. На этих картах обозначены уязвимые места российского оборонно-промышленного комплекса и ключевые объекты, влияние на которые может ускорить завершение войны. А что обсуждали стороны, которые сделали заявления, и даже что у них было на обеденном столе, читайте здесь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!