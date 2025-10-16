Трамп проводит телефонный разговор с Путиным: что известно

Президент США Дональд Трамп в четверг, 16 октября, провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Главной темой обсуждения стала война России против Украины.

Об этом сообщил американский лидер в соцсети TruthSocial. Он проинформировал, что разговор продолжается уже некоторое время, и он планирует обнародовать его содержание после завершения диалога – одновременно с диктатором России.

"Я сейчас разговариваю с президентом Путиным. Разговор продолжается, он длинный, и я, как и президент Путин, доложу о его содержании после его завершения. Спасибо за внимание к этому вопросу!" – написал он.

Ранее источник Axios, знакомый с ситуацией. Разговор Трампа и Путина происходит накануне важной встречи – в пятницу американский президент примет в Белом доме Владимира Зеленского. Основное внимание во время переговоров с украинским лидером будет сосредоточено на возможной поставке Киеву дальнобойных ракет "Томагавк".

На прошлой неделе президент Трамп заявил, что сказал Зеленскому, что может поставить Путину новый ультиматум: либо Россия проведет серьезные мирные переговоры, либо Украина получит "Томагавки".

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп "оптимистично настроен" относительно возможности достижения мира в Украине. Он надеется, что ему удастся "убедить обе стороны остановить бессмысленные убийства". Такого мнения американский лидер придерживается после успешного обмена заложниками между Израилем и ХАМАС.

Также Трамп заявил, что российская экономика находится на грани краха. Он отметил, что власти РФ не хотят заканчивать войну против Украины.

Несмотря на это, Трамп запланировал встречу с Владимиром Зеленским, чтобы обсудить предоставление нового вооружения Киеву. По словам президента США, он намерен "дать Украине то, что поможет заставить Россию прекратить войну".

