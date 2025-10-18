'Важный первый шаг': Зеленский уточнил, при каком условии готов обсуждать вопрос территорий

Президент Украины Владимир Зеленский готов к переговорам с руководством страны-агрессора России, в том числе и к обсуждению вопросов территорий. Однако таким переговорам должно предшествовать достижение устойчивого прекращения огня.

Видео дня

Об этом Верховный Главнокомандующий ВСУ заявил по итогам переговоров в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом. Владимир Зеленский признал, что во время переговорного процесса с агрессорами вопрос территорий будет самым сложным.

Позиция Украины

"Наша позиция заключается в том, что давайте сначала получим прекращение огня, чтобы мы могли сесть за стол переговоров, поговорить, понять наши позиции. Я думаю, что это очень важный первый шаг", – сказал украинский президент.

По его словам, Дональд Трамп понимает такую позицию.

"Я думаю, что американский президент это понимает, потому что самый сложный вопрос в любых переговорах при любом формате все равно будет касаться именно территории", – уточнил Владимир Зеленский.

Позиция США

Позиция нынешнего президента США постоянно менялась – как относительно прекращения огня, так и касаемо территорий. Однако уже после последней встречи Зеленского и Трампа американец заявил, что "пришло время остановить убийства и заключить соглашение" – и уточнил, что сторонам нужно заморозить конфликтпо имеющейся линии боестолкновений.

"Достаточно крови было пролито, а линии владений определены войной и мужеством. Они должны остановиться там, где они есть. Пусть оба объявят победу, пусть история решит, кто прав", – в частности, предложил Трамп.

Предстоящие переговоры в Венгрии

В четверг, 16 октября, Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Путиным. После этого американский лидер анонсировал собственную встречу с главарем Кремля в Венгрии уже в течение двух недель.

Целью переговоров станет попытка найти путь к завершению войны между Россией и Украиной. По словам Трампа, на следующей неделе состоятся встречи советников высокого уровня с обеих сторон. Американскую делегацию возглавит государственный секретарь Марко Рубио вместе с группой уполномоченных представителей.

При этом в Кремле утверждают, что они якобы "сохраняют открытость к мирному урегулированию" войны против Украины. Конкретной даты новой встречи Путина и Трампа пока россияне не называют: она может состояться в течение двух недель или чуть позже.

Как сообщал OBOZ.UA, сам Виктор Орбан уже по телефону обсудил с Трампом проведение его встречи с российским диктатором в Будапеште. Прокремлевский политик подчеркнул, что страна готова принять переговоры.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!