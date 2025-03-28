Путин и Эрдоган провели переговоры: среди ключевых тем – ситуация в Черном море и война в Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и российский диктатор Владимир Путин в пятницу, 28 марта, провели телефонные переговоры. Разговор касался, в частности, войны в Украине и ситуации в Черном море.

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Как сообщила канцелярия президента Турции, Эрдоган обсудил с Путиным ситуацию в Украине и выразил готовность Анкары принять переговоры. Он также заявил, что Турция продолжает вносить свой вклад в предотвращение превращения Черного моря в зону конфликта.

По словам Эрдогана, Турция внимательно следит за процессом, инициированным с целью прекращения войны между РФ и Украиной и готова оказать всевозможную поддержку для обеспечения надежного мира.

Президент Турции заявил, что благонамеренные шаги, которые необходимо предпринять для обеспечения безопасности торгового судоходства в Черном море, будут способствовать мирному процессу.

Турецкий лидер добавил, что сотрудничество между Турцией и РФ имеет "ключевое значение в решении региональных проблем".

В частности, Анкара придает большое значение сотрудничеству в вопросе Сирии: по словам Эрдогана, Турции и РФ важно работать вместе, чтобы обеспечить достижение Сирией прочного мира и стабильности на основе ее территориальной целостности.

Он также заявил, что Турция и РФ могут работать вместе, чтобы "положить конец попыткам подорвать единство Сирии и разжечь этническую и религиозную дискриминацию", а также полностью снять санкции против Сирии.

При этом Эрдоган сказал, что ресурсы Сирии должны быть переданы сирийской администрации и Турция поддерживает роспуск так называемых "Сирийских демократических сил" в составе центральной администрации.

А для стабильности Сирии жизненно важно, чтобы она больше не была территорией, подходящей для террористических организаций, заявил он.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 марта в Париже состоялся саммит "коалиции желающих", посвященный поддержке Украины. Он собрал 31 страну, среди которых была и Турция. На встрече обсудили совместные усилия по прекращению огня в Украине, будущую модель украинской армии и возможно размещение военного контингента после установления мира.

Ранее Болгария, являющаяся членом НАТО, предложила создать на своей территории морской координационный центр для обеспечения безопасности судоходства в западной части Черного моря. Он будет осуществлять постоянное морское наблюдение, раннее предупреждение о потенциальных угрозах и вражеских действиях.

В МИД Украины объяснили, что договоренности о тишине в Черном море не являются возобновлением зернового соглашения. Прекращение огня касается гражданских судов и портов – не только в Одессе, но и на реках, впадающих в Черное море.

В МИД РФ в свою очередь заявили, что США и Россия пока не достигли конкретных договоренностей по черноморской инициативе, а обсудили ее только "в самых общих чертах". Там добавили, что соответствующая "работа ведется".

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