Страна НАТО предлагает создать у себя координационный центр безопасности судоходства в Черном море: как это будет работать

Болгария, являющаяся членом НАТО, инициирует создание многонационального морского координационного центра для обеспечения безопасности судоходства в западной части Черного моря. Страна предлагает разместить его на своей территории.

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Об этом говорится на сайте болгарского правительства. В частности, премьер-министр страны Росен Желязков во время Саммита "коалиции желающих" в Париже рассказал, что центр будет осуществлять постоянное морское наблюдение, раннее предупреждение о потенциальных угрозах и враждебных действиях. Также он будет способствовать защите критически важной подводной инфраструктуры в Черном море.

"Цель этого предложения установить правила судоходства и осуществлять мониторинг воздуха и воды, а также контролировать критически важную инфраструктуру и все потенциальные враждебные действия в Черном море", - отметил Желязков.

Он подчеркнул, что возобновление торгового судоходства крайне важно не только для прибрежных стран, но и для мировой торговли между Востоком и Западом.

"Я хочу отметить Черноморскую группу по разминированию в качестве примера эффективной координации усилий прибрежных государств для укрепления безопасности и свободы судоходства", – резюмировал свое предложение Желязков.

Подробности

На встрече в Париже в четверг речь шла о прекращении военных действий в Украине в контексте установления стабильного и длительного мира со всеми гарантиями безопасности, которые должны быть предоставлены Киеву, включая гарантии безопасности Европы.

Премьер-министр Болгарии Росен Желязков подчеркнул важность формата Саммита с участием лидеров всей Европы, а также международных партнеров. Это, по его словам, свидетельствует о силе дела и избранном пути: установлении крепкого справедливого мира с соблюдением всех принципов международного права.

Ранее сообщалось, что договоренности о "режиме тишины" в Черном море не являются возобновлением зерновой инициативы. Остановка огня касается гражданских судов и портов региона – не только в Одессе, но и на реках, впадающих в Черное море.

Как писал OBOZ.UA, заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква пояснил, что в случае российского нарушения договоренностей о "режиме тишины" на море, Соединенные Штаты должны принять соответствующие меры.

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