'Касается всех портов': в МИД сказали, станет ли перемирие в Черном море возобновлением зерновой инициативы

Договоренности о "режиме тишины" в Черном море не являются восстановлением Черноморской зерновой инициативы. Остановка огня касается гражданских судов и портов региона – не только в Одессе, но и на реках, впадающих в Черное море.

Видео дня

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий. На брифинге 27 марта он отметил, что Россия манипулировала и пыталась вводить в заблуждение международное сообщество, говоря о "тишине" на море как о возобновлении зерновой инициативы.

"Это не соответствует действительности, некорректно в таком ключе об этом говорить", – предостерег дипломат.

Он пояснил, что в нынешних договоренностях речь не идет об инспекции судов, ведь Украина уже долгое время сама обеспечивает морской транзит.

"На встрече в Саудовской Аравии Украина и США согласовали прекращение огня в Черном море. Оно касается, мы убеждены из наших разговоров с американской стороной, и гражданского судоходства, и портов. Эта договоренность не распространяется на российские военные корабли, по нашему мнению. То есть перемещение военных кораблей за пределы восточной части Черного моря будет считаться нарушением этих договоренностей и будет расцениваться как нарушение обязательств обеспечения свободного судоходства в Черном море и как угроза национальной безопасности Украине", – сказал Тихий.

В случае нарушения у нашей страны будет полное право на самозащиту.

"Российские утверждения о том, что якобы возобновлена Черноморская зерновая инициатива, они что-то разблокировали и намекают таким образом на инспекцию судов, являются все манипуляцией и неправдой. Речь идет именно о прекращении ударов по гражданским судам и портам", – подчеркнул спикер МИД.

Как писал OBOZ.UA, ранее заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква пояснил, что в случае российского нарушения договоренностей о "режиме тишины" на море, Соединенные Штаты должны принять соответствующие меры.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!