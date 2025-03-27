США и РФ пока не достигли конкретных договоренностей относительно черноморской инициативы. В ходе переговоров в Саудовской Аравии ее обсудили только "в самых общих чертах".

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Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков российским пропагандистам в Москве 27 марта. "Работа ведется", – сказал он.

В свою очередь спикер МИД России Мария Захарова заявила, что для запуска сделки РФ требует снятия санкций с "Россельхозбанка" и подключения к SWIFT.

По ее словам, Москва ожидает содействия администрации президента США Дональда Трампа в разблокировании сельхозяйственного экспорта России.

Рябков при этом сказал, что РФ получает из США "сигналы о взаимоуважительном диалоге, общение открыло окно возможностей к неконфронтационному сосуществованию".

Однако, заявил он, "преждевременно строить далекоидущие выводы" об отношениях РФ и США, текущие контакты – "только начало длительного диалога".

"Россельхозбанк" был отключен от SWIFT в июне 2022 года. В мае 2023 года МИД РФ, комментируя продление зерновой сделки с Украиной, выдвинул пять условий, среди которых было подключение "Россельхозбанка" к SWIFT.

18 июля сделка была разорвана, однако и позже российский диктатор Владимир Путин повторял,что РФ готова в нее вернуться на ее условиях.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что условия по черноморской инициативе в прошлый раз "не были выполнены", поэтому "сейчас справедливость должна победить".

Госсекретарь США Марко Рубио 26 марта заявил, что некоторые "условия" РФ для тишины в Черном море предполагают снятие санкций, включая Евросоюзом.

При этом пресс-секретарь Еврокомиссии Анита Хиппер в среду заявила, что одним из главных условий для отмены или смягчения санкций является вывод всех войск России с территории Украины.

Напомним, 26 марта ЕС официально запретил перевалку российского сжиженного природного газа, перекрывающую ключевые логистические пути экспорта Кремля. Ожидается, что это заставит РФ искать новые рынки и логистические решения, что может привести к дополнительным расходам, сокращению поставок и падению прибыли.

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