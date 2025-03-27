Зеленский прибыл на саммит лидеров стран 'коалиции желающих' в Париже: будут говорить о прекращении огня и миротворцев. Видео

В четверг, 27 марта, в Париже проходит саммит "коалиции желающих", в котором принимает участие президент Украины Владимир Зеленский. Сегодня лидеры обсудят совместные усилия по прекращению огня в Украине, будущую модель Вооруженных сил Украины и возможно размещение военного контингента в случае перемирия.

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Среди участников проходящего в Елисейском дворце саммита — около 30 государств, не только европейских. Присоединились к мероприятию Канада и Турция, а также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Когда Зеленский прибыл во дворец, на крыльце его встретил президент Франции Эммануэль Макрон. Они обнимались, пожимали руки друг другу и улыбались. Комментариев прессе не давали, а по итогам лидеры должны провести общую пресс-конференцию.

Напомним, что официальный визит Зеленского во Францию начался 26 марта. По прибытии он встретился с французским президентом, успевшим сообщить о новом пакете военной помощи Украине на сумму 2 млрд евро.

По словам украинского лидера, другие партнеры Украины также сегодня могут объявить новые пакеты помощи.

В тот же день в Париж прибыл министр обороны Украины Рустем Умеров, где встретился со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню. Министры обсудили усиление украинской армии, статус военной помощи и дальнейшее укрепление поддержки безопасности и гарантии безопасности для Украины.

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