'Прекращение огня всегда добавляет возможностей дипломатии': Зеленский напомнил, что Украина также этого добивается в войне с РФ. Видео

Прекращение огня, которого удалось достичь в конфликте на Ближнем Востоке, уже положительно сказалось на мировом бизнесе. И если удастся разблокировать Ормузский пролив, российские нефтяные доходы "должны и в дальнейшем снижаться", что в свою очередь также будет способствовать прекращению войны в Украине.

Прекращение огня "всегда добавляет возможностей дипломатии". Об этом говорил президент Украины Владимир Зеленский во время традиционного обращения к стране с итогами дня, 8 апреля.

Войны на Ближнем Востоке и в Украине

"Сегодня Соединенные Штаты Америки перешли к дипломатии в ситуации вокруг Ирана, и мир это поддерживает. Прекращение огня всегда добавляет возможностей дипломатии и должно предшествовать настоящему окончанию войны. Украина с такой же позицией всегда подходила к войне России против нашей страны. Конечно, непросто это реализовать, и сейчас на Ближнем Востоке еще нужны усилия, чтобы стабилизировать прекращение огня, чтобы оно сработало. Но в конце концов цель у всех должна быть одна, а именно – больше безопасности", – сказал глава украинского государства.

Владимир Зеленский обратил внимание, что объявление о прекращении огня на Ближнем Востоке "позволило рынкам отреагировать положительно, и цена нефти снизилась".

"Это одновременно правильный сигнал по России – что кроме наших "дальнобойных санкций" другие инструменты также будут работать. Уже фактически не может быть поводов уменьшать санкционное давление (ранее об этом говорили как о якобы необходимости ослабить проблемы на мировом рынке нефти). И если удастся разблокировать Ормузский пролив – а это глобальная необходимость, – российские нефтяные доходы должны и в дальнейшем снижаться. Нефть питает российскую войну и делает Россию уверенной в себе. И именно поэтому россияне так вкладывались в поддержку иранского режима, пытались затянуть ту войну", – объяснил украинский лидер.

Война не нужна

"Война никому не нужна. И важно, чтобы теперь не только страны Ближнего Востока, не только Залив, но и Европа, и другие ключевые части мира сделали правильные выводы, именно выводы по безопасности, после того, что произошло. Нужно больше двустороннего взаимодействия по безопасности между странами – с теми, кто действительно умеет защищать жизнь", – отметил президент Украины.

Он пояснил: такое "взаимодействие по безопасности" работает везде и всегда, помогая соседям, помогаешь себе.

"Сейчас весь мир увидел, насколько каждая страна зависит от того, что происходит в одном регионе. Стоимость жизни от этого зависит – все цены на базовые энергоресурсы. Не стоит проверять, что будет, если какой-то другой критический регион потеряет безопасность", – добавил глава государства.

Он подчеркнул, что "Украина готова работать со всеми партнерами и в дальнейшем, чтобы безопасность была, и была больше", и именно поэтому сейчас Киев "готовит соответствующие встречи и договоренности в Европе".

Дополняется...