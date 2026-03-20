'Надеемся на Европу': Зеленский раскритиковал частичное снятие санкций США с России и Беларуси

Президент Владимир Зеленский раскритиковал решение США частично отменить санкции в отношении России и Беларуси. По его убеждению, такие шаги ослабляют международное давление на агрессоров.

Вместе с тем он выразил надежду на поддержку европейских партнеров. Об этом глава государства сообщил, отвечая на вопрос OBOZ.UA.

"Стопроцентно это ослабление давления на Россию, ослабление давления на Беларусь. Безусловно, мы очень рассчитываем, что по крайней мере наши европейские партнеры не будут снимать санкции", – отметил глава государства.

Что предшествовало

19 марта Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США выдало лицензию 134А, подписанную директором Брэдли Т. Смитом. Документ предусматривает разрешение на покупку и продажу сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения. Однако это возможно только если они были загружены на суда до 12 марта. Речь идет исключительно о сырье, которое сейчас находится на так называемом теневом флоте страны-агрессора.

Лицензия 134А дает право на продажу, транспортировку и разгрузку российской нефти, включая танкерами, которые находятся под санкциями США.

Документ также предусматривает все сопутствующие операции для перевозчиков: швартовку судов, стоянку на якоре, аварийный ремонт, управление, бункеровку, страхование, классификацию, спасательные мероприятия, экологические меры и обеспечение безопасности экипажа.

Также Министерство финансов Соединенных Штатов Америки объявило об исключении ряда физических и юридических лиц из санкционного списка, связанного с Россией. Среди них есть фирмы из Турции и ОАЭ.

Вместе с тем спецпосланник США Джон Коул сообщил журналистам, что администрация США планирует ослабить ограничения в отношении белорусских банков, министерства финансов и производителей калийных удобрений. Таким образом из всех санкционных списков США готовы исключить:

Белинвестбанк;

Банк развития;

Министерство финансов;

"Белорусскую калийную компанию";

"Беларуськалий".

По словам Коула, вопрос о снятии санкций с белорусского калия уже анонсировался в декабре, во время визита в белорусскую столицу. Однако теперь он окончательно урегулирован. Он уточнил, что ограничения с вышеупомянутых компаний и учреждений снимут "гораздо быстрее".

Как сообщал OBOZ.UA, пророссийски настроенное правительство Венгрии требует от Европейского Союза (ЕС) временно отменить пошлины на импорт удобрений из России и Беларуси. В Будапеште объясняют это ростом мировых цен и риском снижения урожайности, несмотря на то что эти ограничения были введены для ослабления экономики РФ.

