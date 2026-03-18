11 стран обратилось к Украине за защитой от дронов: в МИД объяснили, что Киев ожидает в ответ

За последние несколько недель 11 стран обратились к Украине с запросами о помощи в защите от дронов. Более 200 украинских военных специалистов уже работают в странах Ближнего Востока, защищая партнеров от иранских БПЛА. В обмен Киев ожидает конкретных шагов от партнеров.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий на брифинге 18 марта. Он отметил, что Украина имеет уникальный опыт противодействия беспилотникам.

Украина помогает партнерам на Ближнем Востоке

По словам президента Владимира Зеленского, на Ближний Восток уже направлен 201 украинский военный специалист.

Тихий сообщил, что ониработают в Эмиратах, Катаре, Саудовской Аравии и Кувейте, помогают защищать партнеров, в частности США, от иранских "Шахедов".

Кроме того, еще 34 украинских бойца готовы к отправке.

Комплексный опыт Украины противодействия Shahed

По словам спикера, ни одна другая страна в мире не имеет такого комплексного опыта противодействия иранским дронам Shahed.

И дело не только в перехватчиках – речь идет о целой системе, в которой задействованы:

- радары и командные пункты;

- программное обеспечение для эффективного перехвата;

- специалисты с реальным боевым опытом.

"На днях министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявлял, что 11 стран за эти недели обратились с запросами о такой поддержке к Украине", – сказал Тихий.

Часть из них уже поблагодарила за практическую помощь, отметил спикер.

Что Украина ожидает от партнеров в обмен на помощь

Спикер МИД очертил четыре направления, по которым Украина рассчитывает на взаимность от стран Ближнего Востока.

Итак, Киев в обмен на помощь ожидает от партнеров:

Усиления политической поддержки Украины.

Поддержки санкционной политики в отношении России и Ирана.

Расширения практического сотрудничества в сфере безопасности и обороны.

Участия в восстановлении Украины и инвестиционных проектах.

"Очевидно, что защита неба и гражданской инфраструктуры – это общий вызов, и Украина выступает взаимовыгодным партнером в этой сфере", – подытожил спикер.

Как сообщал OBOZ.UA:

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху обратился к Зеленскому с запросом о переговорах. Основной темой должен стать обмен опытом в сфере перехвата иранских ударных дронов.

В то же время президент США Дональд Трамп заявил,что американские войска не нуждаются в помощи Украины на Ближнем Востоке. По его словам, США самостоятельно справятся с перехватом иранских беспилотников. При этом Трамп назвал Зеленского "последним человеком", от которого он принял бы помощь.

