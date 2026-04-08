Трамп согласился на двухнедельное прекращение огня с Ираном, но назвал важное условие

Президент США Дональд Трамп заявил, что он согласен приостановить бомбардировки и атаки на Иран на две недели. Однако для этого Тегеран должен пойти на полное, безотлагательное и безопасное открытие Ормузского пролива.

Об этом Трамп написал в Truth Social всего за полтора часа до того, как должен был истечь его ультиматум Ирану (20:00 по восточному времени США, то есть 03:00 8 апреля по Киеву). Он подчеркнул, что это будет двустороннее прекращение огня.

Соответствующее решение американский президент принял после разговоров с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом и фельдмаршалом Асимом Муниром, которые попросили его приостановить "нападение разрушительной силы, которое должно было быть направлено на Иран".

"Причина этого заключается в том, что мы уже выполнили и перевыполнили все военные цели и находимся на очень продвинутой стадии заключения окончательного соглашения по долгосрочному миру с Ираном и миру на Ближнем Востоке", – так Трамп аргументировал свои действия.

Он объявил, что США получили от Ирана предложение из 10 пунктов и считают, что они являются приемлемой основой для переговоров. Почти все пункты, ранее вызывавшие споры, были согласованы между Соединенными Штатами и Ираном, но двухнедельный период позволит окончательно доработать и заключить соглашение.

"От имени Соединенных Штатов Америки, как президент, а также представляя страны Ближнего Востока, я считаю честью, что эта долговременная проблема приближается к решению", – добавил глава государства.

Отметим, что Израиль также согласился на временное прекращение огня, сказал CNN сказал высокопоставленный чиновник Белого дома. Как пишет The New York Times, Иран принял предложение Пакистана о двухнедельном прекращении огня. Это перемирие одобрил новый верховный лидер страны аятолла Моджтаба Хаменеи.

Как сообщал OBOZ.UA, 7 апреля президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожить всю иранскую цивилизацию уже этой ночью, если Тегеран не пойдет на сделку по открытию Ормузского пролива. Он подчеркнул, что "47 лет смерти" наконец завершатся.

Після цього почали звучати занепокоєння щодо потужного удару Америки по Ісламській Республіці, можливо, навіть ядерного.

