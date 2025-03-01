'Положил Трампа на лопатки': африканские повстанцы-туареги поддержали Украину и Зеленского. Фото

Один из коренных народов Северной Африки туареги поддержали Владимира Зеленского и Украину. Они отметили, что президент "положил на лопатки" Дональда Трампа.

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Соответствующее сообщение было опубликовано командиром повстанческого отряда туарегов в Африке. Именно он возглавляет подразделение, воевавшее против группы Вагнера в Мали.

Следует отметить, что накануне военный опубликовал с лаконичным фото с украинским флагом. Уже сегодня, 1 марта, он написал пост после вчерашнего скандала в Белом доме.

В сообщении говорится, что президент Владимир Зеленский своей верностью стране и своей борьбой продемонстрировал своим недоброжелателям и всему миру, что война, которую он и его народ ведет, настоящая.

"Он знает, что теряет, положив Трампа на лопатки, но предпочел продолжать свой путь. Слава Украине. Азавад, поддержи Украину", – резюмировал свой пост командир туарегов.

Кто такие туареги

Туареги, пленившие "вагнеровцев" в Мали, – это один из коренных народов Северной Африки, численность которого составляет более 5 млн человек. Они занимаются преимущественно скотоводством и проживают в пустыне Центральной Сахары без собственной территории, ведь не признают нарисованные кем-то границы.

На фоне новостей о ликвидации группы российской ЧВК "Вагнер" в Республике Малые туарегами OBOZ.UA решил узнать, что известно об этом народе. Сразу можно сказать, что во многом он уникален, прежде всего бытовыми привычками и устройствами.

Примечательно, в частности, что во время еды его представители в отличие от большинства мусульманских народов пользуются ложками, что характерно только для них. Пишут латиницей, арабицей или тифинаг.

Как сообщал OBOZ.UA:

- 28 июля 2024 стало известно, что в Республике Мали (государство в северо-западной Африке) местные повстанцы ликвидировали группу российской ЧВК "Вагнер". Вместе с россиянами у границы с Алжиром были убиты и ранены десятки солдат хунты.

– В сети было опубликовано много видео, снятых на месте разгрома повстанцами наемников ППК "Вагнер" в Мали. В очередной ролик попали наемники, оказавшиеся в плену у сторонников независимости самопровозглашенного государства Азавад.

Детали визита Владимира Зеленского в США

Напомним, накануне 28 февраля Зеленский в Белом доме встретился с Трампом. Встреча неожиданно переросла в острый спор на повышенных тонах между двумя президентами. В частности, гнев американского президента и обвинения в адрес главы Украины вызвало заявление Зеленского о том, что "Путину нельзя доверять, он 25 раз нарушал договоренности" и Украина нуждается в гарантиях, что, собравшись с силами, Россия не нападет снова. Впоследствии звучали даже претензии по поводу "неуважения", которое якобы проявлялось в том, что Зеленский "закатывал глаза и пожал плечами".

OBOZ.UA публиковал полный текст спора между Венсом, Трампом и Зеленским.

После этого украинская команда покинула Белый дом. Трамп заявил, что Зеленский "не готов к переговорам", а также, что "он может вернуться, когда будет готов к миру". В то же время украинский президент после встречи с Трампом поговорил с Макроном и Рютте, а затем дал интервью Fox News, в котором подчеркнул роль США в том, что Украина смогла выстоять, и объяснил, почему важны гарантии безопасности.

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