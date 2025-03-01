'США помогли нам выжить': Зеленский после переговоров с Трампом дал интервью Fox News. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он благодарен президенту США Дональду Трампу и американскому народу за помощь. "Вы помогли нам выжить", – отметил он. Глава государства также прокомментировал события 28 февраля в Белом доме, судьбу соглашения о полезных ископаемых и гарантии безопасности.

Видео дня

Трамп должен понять, что никто так не хочет прекратить войну, как того хотят украинцы. Именно поэтому наш президент и приехал в Штаты, так как без американской поддержки нам будет сложно. Об этом Зеленский сказал в ночь на 1 марта в интервью Fox News после встречи с Трампом в Белом доме.

"Я думаю, что этот спор (между ним, Трампом и Вэнсом – Ред.) – это нехорошо для обеих сторон. Я открыт. Но я не могу изменить отношение украинцев к россиянам, которые убивают нас. Это наши враги!" – подчеркнул гарант.

Он объяснил, почему возник спор с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Зеленский отметил, что он уже неоднократно просил политиков быть корректными и осторожными с цифрами и словами, когда они говорят о погибших украинцах и захвачены врагом территории.

Он пытался объяснить президенту США, что договариваться с диктатором Путиным не о чем, ведь он всегда нарушает договоренности. Однако в ответ на вопрос о том, прав ли Дональд Трамп, что он никогда не подпишет соглашение с руководителем РФ, Зеленский ответил "нет".

По его словам, Украина хочет мира и переговоры в любом случае будут. Однако речь идет о справедливом и долгом мире, и за столом переговоров Украине нужно быть сильной.

Также Зеленский подчеркнул, что мы должны подписать соглашение о полезных ископаемых – Украина готова к этому. "Это будет первый шаг к гарантиям безопасности", – сказал он. По его мнению, США заинтересованы в этом соглашении, когда оно будет подписано – зависит от американской стороны. Но мы хотим понять, какие будут следующие шаги после его подписания.

Говоря о гарантиях безопасности, Зеленский подчеркнул, что самый быстрый путь – это НАТО. "Если не НАТО, хорошо, никто не давит, тогда давайте строить НАТО в Украине. Европа готова. Посмотрите на Европу, она сильная, она становится сильнее. Но она хочет иметь такого союзника как США", – отметил он.

Глава государства прокомментировал призывы Трампа к немедленному прекращению огня. "Я уважаю наших воинов и гражданских. Я не могу сказать просто "остановитесь"... Никто не остановится, потому что все боятся, что Путин вернется завтра", – ответил президент.

Зеленский отреагировал на призыв сенатора Лидси Грэма уйти в отставку после перепалки с Трампом. "Это решение может принять только народ Украины", – подчеркнул глава государства.

Также он ответил на вопрос, не хочет ли он извиниться перед Трампом. "Я не думаю, что мы сделали что-то плохое. При всем уважении к демократии и медиа, думаю, надо понимать позицию Украины", – сказал украинский президент.

Зеленский ответил на вопрос, считает ли он, что Трамп слишком близок к Путину. "Трамп сегодня сказал, что он посередине. Но я хотел бы, чтобы он был на нашей стороне", – заявил он.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский совершил официальный визит в США. В Белом доме он встретился с главой государства Дональдом Трампом, а ранее пообщался с американскими сенаторами.

Зеленский вступил в публичную перепалку с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, в которую вмешался Дональд Трамп. Это произошло во время общения лидеров Украины и США с журналистами в лобби западного крыла Белого дома.

Также президент Владимир Зеленский высказался о гарантиях безопасности для Украины. Он подчеркнул, что наша страна не согласится на прекращение огня без гарантий. Кроме того, глава государства четко очертил, кто должен присутствовать на переговорах по завершению войны. Это война России против Украины, а не война между США и Россией, подчеркнул Зеленский.

После этого Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом. Подписание соглашения о полезных ископаемых, как объявлялось ранее, не состоялось.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!