В Германии запустили производство более 5000 дронов дальнего действия для Украины: что известно

В Германии началось серийное производство более 5000 дальнобойных ударных беспилотников для Украины. Заказ немецкого правительства планируется выполнить к середине 2027 года, а стоимость контракта, по данным отраслевых источников, составляет около 300 млн евро.

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Об этом сообщает Handelsblatt. Производство организовали немецко-американская оборонная компания Auterion и её украинский партнёр Airlogix в рамках совместного предприятия, созданного в феврале 2026 года.

Какие дроны будут производить

Предприятие в районе Мюнхена уже приступило к изготовлению первых беспилотников. Кроме того, производственные мощности планируется развернуть еще на одном объекте в восточной части Германии.

В рамках проекта предусмотрено производство двух моделей дронов: одна будет иметь среднюю дальность полета, а другая сможет преодолевать до 1500 км. Совместное предприятие рассчитывает получить новые заказы и заключить долгосрочные контракты.

В дронах будет использоваться искусственный интеллект

Auterion отвечает за программное обеспечение и операционную систему беспилотников, тогда как Airlogix производит их аппаратное обеспечение. Дроны относятся к классу одноразовых ударных БПЛА, которые после поражения цели не возвращаются на базу.

Системы также будут оснащены искусственным интеллектом, который поможет беспилотникам выполнять задачи в условиях активного применения средств радиоэлектронной борьбы противника.

"В Германии сейчас есть производственная линия для выпуска доступного высокоточного оружия в больших количествах", — заявил генеральный директор Auterion Лоренц Майер.

По его словам, компания планирует поставлять проверенные системы со скоростью и себестоимостью, которые позволят создавать значительные запасы.

Генеральный директор Airlogix Виталий Колесниченко отметил, что партнерство объединяет проверенные в боях ракеты компании, автономное программное обеспечение Auterion и промышленный потенциал Германии.

Что известно о компании Auterion

Компанию Auterion основал гражданин Германии Лоренц Майер в Швейцарии. В настоящее время штаб-квартира компании расположена в США, а немецкий офис работает в Мюнхене.

По данным Auterion, в компании работают около 300 сотрудников. При этом она не раскрывает свой годовой доход, заявляя лишь о прибыльности бизнеса.

Напомним, в июле 2026 года стало известно, что Украина и Германиязапустили совместное производство реактивных дальнобойных дронов BARS. На первом этапе проект полностью финансирует немецкая сторона, а изготовленные беспилотники будут передаваться Силам обороны Украины.

Как писал OBOZ.UA, Германия закупит для Украины 50 тысяч FPV-дронов Shrike. Беспилотники производит украинская компания SkyFall, а программное обеспечение для них предоставляет американская оборонная компания Auterion.

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