'Не хотим сюрпризов': Зеленский призвал не доверять Путину и объяснил, почему важны гарантии безопасности. Видео

Президент Владимир Зеленский сказал, что соглашение с Соединенными Штатами о полезных ископаемых, которое должны были подписать 28 февраля в Вашингтоне, является одной из гарантий безопасности для Украины. Но его недостаточно для того, чтобы гарантировать, что российский диктатор Путин не придет снова с войной.

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Украина не хочет сюрпризов и хотела услышать от американского президента, какие шаги по гарантиям безопасности для нашей страны должны последовать после подписания этого соглашения. Об этом Зеленский сказал в интервью Fox News.

"Я думаю, что США заинтересованы в этом соглашении. И мы не против соглашения. Но мы хотели понять, что именно будет гарантировано в этом соглашении по безопасности и какие будут следующие шаги. Просто еще раз понять для наших людей на войне. Много страшного принесла нам эта война. Поэтому мы не хотим сюрпризов. Мы хотим быть очень честными с нашими партнерами. Это соглашение готовилось неделями и теперь оно готово и должно быть подписано. Страны определились. Я не знаю, когда они это сделают, это зависит от американской стороны", – сказал президент.

По его словам, соглашение является частью гарантий безопасности, но этого мало. Зеленский отметил, что Трамп считает, что Путин не придет снова с войной на территории, где будут работать американские компании, но это не так.

Президент рассказал, что призвал главу Белого дома не верить Путину. Ведь и сейчас в Украине, когда уже третий год идет война, работают более 20 крупных американских компаний.

"Трамп считает, что Путин никогда не придет на эту территорию, где мы есть (американцы. – Ред.). И я ему сказал: "Не верьте Путину". Потому что это не так. Мы уважаем и верим в силу США. Но я сказал Трампу, что у нас есть на территории Украины более 20 крупных американских компаний. Есть офисы даже на временно оккупированных территориях. Для Путина это не суть важно. Американская или европейская компания, неважно. Он просто пришел и занял. Я считаю, что это отличная идея, как укрепить Украину и как вести бизнес между двумя странами, как создать дополнительные рабочие силы для обеих стран. Но только это нас не спасет", – отметил президент.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Украина и США не подписали рамочное соглашение о полезных ископаемых. Церемония была запланирована на 20:00 по киевскому времени, но в результате пресс-конференция была отменена. Подписание соглашения сорвалось в момент.

– Перед этим Трамп на встрече с Зеленским назвал "очень честной" договоренность о кориных ископаемых. Также он не опроверг данные о том, что Штаты будут также вкладывать средства в созданный в результате соглашения инвестфонд.

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