Перестрелка между СБУ и ГУР: двум участникам события предъявлены подозрения в рамках уголовного производства

В рамках уголовного производства по делу о вооруженном инциденте между военнослужащими СБУ и ГУР МО Украины, произошедшем 1 сентября в Киеве, двум участникам было предъявлено подозрение. Речь идет о сотруднике СБУ и военнослужащем ГУР, действия которых следствие проверяет в рамках отдельных статей Уголовного кодекса Украины.

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Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко. Он отметил, что следствие назначило комплекс экспертиз, которые должны установить все обстоятельства применения огнестрельного оружия, а также происхождение следов выстрелов и других вещественных доказательств.

Кому сообщили о подозрениях

По фактам применения огнестрельного оружия подозрения получили двое участников происшествия.

Сотруднику СБУ инкриминируется часть 2 статьи 365 Уголовного кодекса Украины – превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа с применением насилия, оружия или специальных средств.

Военнослужащему ГУР МО Украины сообщили о подозрении по статье 348 УК Украины – посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего.

"В рамках расследования назначен комплекс экспертиз. Они должны дать четкие ответы относительно всех обстоятельств применения оружия, происхождения следов выстрелов и других вещественных доказательств, изъятых на месте происшествия", – подчеркнул генпрокурор.

По словам Кравченко, публично уже прозвучали различные версии случившегося, и они существенно отличаются друг от друга.

"Наша задача — установить факты, проверить действия и заявления всех участников и дать им надлежащую правовую оценку", — заявил генпрокурор.

Отдельно расследуется исчезновение военнослужащего РДК

Отдельное досудебное расследование начали в связи с исчезновением военнослужащего РДК ГУР Минобороны Украины. По словам Кравченко, производство по этому факту открыли еще 1 сентября.

Следователи устанавливают полную картину произошедшего: лиц, которые могут быть причастны к исчезновению военнослужащего, мотивы их действий, маршрут его перемещения и другие обстоятельства.

"После этого будут приняты соответствующие процессуальные решения", – отметил генпрокурор.

Расследование как вооружённого инцидента между сотрудниками СБУ и ГУР, так и исчезновения военнослужащего продолжается.

Что известно о перестрелке в Киеве с участием СБУ и ГУР

В ночь на 2 сентября в Днепровском районе Киева произошла перестрелка между представителями СБУ и ГУР. Официально детали инцидента пока не разглашаются.

СБУ обнародовала собственную версию событий, согласно которой спецназовцы сорвали теракт, организованный ФСБ РФ. Целью вражеских спецслужб был один из лидеров российского оппозиционного движения, которого пытались похитить. По версии СБУ, именно его и спасали, вступив в перестрелку.

В то же время инцидент связывают с исчезновением заместителя командира по боевой работе подразделения ГУР "Русского добровольческого корпуса" Степана Каплунова. Подробности события озвучил адвокат Каплунова Тарас Боровский.

Как утверждает защитник, в ночь на 2 сентября СБУ доставила Каплунова в его квартиру для проведения неотложного обыска. По словам адвоката, военнослужащие ГУР, находившиеся в доме, подняли тревогу, после чего на место начали прибывать их сослуживцы.

Между силовиками возник конфликт и началась стрельба, в результате которой ранения получили трое военнослужащих ГУР: двое — тяжкие, еще один — легкое.

В четверг, 3 августа, в СБУ сделали заявление о перестрелке в Киеве и обнародовали интересную переписку. По информации ведомства, были раскрыты контакты заместителя командира РДК Международного легиона ГУР МОУ со спецслужбами врага. Он должен был подготовить покушение на одного из лидеров российского оппозиционного движения, который в это время должен был прибыть в Украину. В пресс-службе подчеркнули, что благодаря упреждающей работе СБУ подготовку преступления удалось вовремя пресечь. В настоящее время расследованием этого инцидента занимается Государственное бюро расследований.

Как сообщал OBOZ.UA:

Президент Владимир Зеленский отреагировал на перестрелку между отдельными подразделениями Службы безопасности Украины и Главного управления разведки. Глава государства заявил, что все обстоятельства инцидента должны быть тщательно установлены, а в отношении его участников должны быть приняты кадровые решения.

Уже на следующий день Зеленский уволил высокопоставленного сотрудника СБУ Олега Храмова. Он занимал должность начальника Департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ.

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