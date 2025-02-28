После встречи с Трампом Зеленский побеседовал с Макроном и Рютте – FT
Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с лидером США Дональдом Трампом провел телефонные разговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Глава государства позвонил им после того, как досрочно покинул Белый дом.
Об этом сообщил Financial Times. Издание ссылается на информацию, предоставленную неназванным членом украинской делегации в Вашингтоне.
Собеседник издания сообщил, что Зеленский пообщался по телефону с Макроном после того, как у него состоялся короткий разговор с Трампом за закрытыми дверями в Белом доме.
По словам источника, Владимир Зеленский также побеседовал с генсеком НАТО Марком Рютте.
Собеседник не привел никаких деталей того, о чем Зеленский разговаривал с Макроном и Рютте.
Financial Times также пишет, что у президента Украины был телефонный разговор также с главой Европейского совета Антонио Коста.
Коста выразил "поддержку Украине со стороны ЕС".
Напомним, в пятницу, 28 февраля, президент Украины Владимир Зеленский совершил официальный визит в США. Основной целью визита было подписание соглашения о полезных ископаемых. Также президент Украины планировал провести выступление в Институте Гадсона.
Однако на публичной части встречи произошел спор между лидером Украины Владимиром Зеленским, президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Венсом из-за мягкого подхода Вашингтона к агрессии российского диктатора Владимира Путина.
Позже Зеленский и Трамп провели разговор за закрытыми дверями, но он длился недолго.
Как сообщал OBOZ.UA:
После напряженных переговоров с лидером США Дональдом Трампом, президент Украины Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом. Подписание соглашения о полезных ископаемых, как объявлялось ранее, не состоялось. Также отменили совместную пресс-конференцию Зеленского и Трампа.
После этого Трамп заявил, что Зеленский "оскорбил" Соединенные Штаты и "не готов к миру".
Через некоторое время Зеленский опубликовал в социальных сетях сообщение, в котором заявил, что Украине нужен справедливый и продолжительный мир.
Лидеры стран мира, а также американские политики отреагировали на события в Белом доме 28 февраля, где прошла напряженная встреча украинского и американского президентов. Они выразили поддержку Владимиру Зеленскому и украинцам. Высказались представители большинства стран Европы.
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