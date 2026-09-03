Полный запрет на ночные полёты: Польша принимает экстренные меры на востоке страны из-за российских дронов

С 10 сентябряПольша введет новую ограниченную зону воздушного пространства в восточной части страны. Ограничения будут действовать до 9 декабря и предусматривают полный запрет на полеты в этой зоне с заката до восхода солнца, за исключением отдельных военных и согласованных с военными рейсов.

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Об ограничениях сообщило Польское агентство воздушной навигации (PAŻP) в сообщении NOTAM D6372/26. Новые правила заменят действующие ограничения EP R131.

Ночные ограничения

Зона EP R134 будет охватывать воздушное пространство от уровня земли до FL95, то есть примерно до высоты 3 км. При этом эти ограничения не будут распространяться на пассажирские самолеты, выполняющие полеты на больших высотах.

В ночное время – от захода до восхода солнца – в пределах EP R134 будет действовать полный запрет на полеты. Исключение будут составлять военные воздушные суда, а также согласованные с Оперативным командованием виды полётов с аэродрома Депултичи-Крулевски и на него.

В этот период воздушное пространство EP R134 будет иметь статус неклассифицированного.

Дневные правила

С восхода до заката солнца полеты в зоне также будут ограничены, но предусмотрено больше исключений.

В частности, разрешение будут иметь пилотируемые воздушные суда, которые подали план полёта, используют исправный транспондер и поддерживают постоянную радиосвязь с соответствующим органом обслуживания воздушного движения.

Также исключения будут распространяться на военные воздушные суда, полёты по командам GARDA и ALPHA SCRAMBLE, а также рейсы со статусами HEAD, STATE, SAR, HOSP, MEDEVAC и FFR.

Отдельно будут разрешаться полёты гражданских беспилотных летательных аппаратов, если они не нарушают зоны идентификации противовоздушной обороны Беларуси и Украины – ADIZ.

По согласованию с Дежурной оперативной службой Центра воздушных операций – Командованием воздушного компонента (DSO COP-DKP) могут быть разрешены и другие полёты.

Речь идет, в частности, о государственной авиации и авиационной скорой помощи, полетах для спасения людей или животных в случаях угрозы жизни и здоровью, во время стихийных бедствий, катастроф, экологических угроз или аварийных ситуаций.

Также такие разрешения могут касаться полётов, связанных с охраной и контролем критически важной инфраструктуры, а также специальных зон TRA, определённых после консультаций с DSO COP-DKP.

Круглосуточная зона

Зона EP R134 будет действовать 24 часа в сутки. В документе указано, что вход воздушного судна, не соответствующего установленным критериям исключения, является нарушением норм польского авиационного законодательства.

Ограничения вводятся для обеспечения безопасности государства в соответствии с распоряжением министра инфраструктуры Польши от 18 января 2019 года, которое регулирует ограничения полетов сроком не более трех месяцев.

Для авиационной деятельности, не соответствующей требованиям RMZ, TMZ и обязательной подачи плана полёта, предусмотрена возможность использования специальных зон TRA.

Заявки на создание таких зон необходимо подавать в Польское агентство воздушной навигации. После этого документы будут переданы военным для оценки возможности выделения соответствующего воздушного пространства.

Существуют и конкретные условия. Во время работы специальной зоны её администратор должен обеспечить постоянную доступность координатора полётов на земле, у которого будет указанный номер телефона.

Координатор также должен иметь возможность связаться по телефону или радио с каждым пилотом в зоне. В случае необходимости срочной деактивации зоны он должен уведомить всех пилотов о необходимости посадки.

Все воздушные суда, находящиеся в такой зоне, должны приземлиться не позднее чем через 25 минут после получения соответствующего уведомления.

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