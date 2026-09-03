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Полный запрет на ночные полёты: Польша принимает экстренные меры на востоке страны из-за российских дронов

Андрей Колотовкин
Новости. Мир
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Польские военные закрывают воздушное пространство на востоке
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С 10 сентябряПольша введет новую ограниченную зону воздушного пространства в восточной части страны. Ограничения будут действовать до 9 декабря и предусматривают полный запрет на полеты в этой зоне с заката до восхода солнца, за исключением отдельных военных и согласованных с военными рейсов.

Об ограничениях сообщило Польское агентство воздушной навигации (PAŻP) в сообщении NOTAM D6372/26. Новые правила заменят действующие ограничения EP R131.

Польша ужесточает ограничения на полёты на востоке страны

Ночные ограничения

Зона EP R134 будет охватывать воздушное пространство от уровня земли до FL95, то есть примерно до высоты 3 км. При этом эти ограничения не будут распространяться на пассажирские самолеты, выполняющие полеты на больших высотах.

В ночное время – от захода до восхода солнца – в пределах EP R134 будет действовать полный запрет на полеты. Исключение будут составлять военные воздушные суда, а также согласованные с Оперативным командованием виды полётов с аэродрома Депултичи-Крулевски и на него.

В этот период воздушное пространство EP R134 будет иметь статус неклассифицированного.

Польша ужесточает ограничения на полёты на востоке страны

Дневные правила

С восхода до заката солнца полеты в зоне также будут ограничены, но предусмотрено больше исключений.

В частности, разрешение будут иметь пилотируемые воздушные суда, которые подали план полёта, используют исправный транспондер и поддерживают постоянную радиосвязь с соответствующим органом обслуживания воздушного движения.

Также исключения будут распространяться на военные воздушные суда, полёты по командам GARDA и ALPHA SCRAMBLE, а также рейсы со статусами HEAD, STATE, SAR, HOSP, MEDEVAC и FFR.

Отдельно будут разрешаться полёты гражданских беспилотных летательных аппаратов, если они не нарушают зоны идентификации противовоздушной обороны Беларуси и Украины – ADIZ.

По согласованию с Дежурной оперативной службой Центра воздушных операций – Командованием воздушного компонента (DSO COP-DKP) могут быть разрешены и другие полёты.

Речь идет, в частности, о государственной авиации и авиационной скорой помощи, полетах для спасения людей или животных в случаях угрозы жизни и здоровью, во время стихийных бедствий, катастроф, экологических угроз или аварийных ситуаций.

Также такие разрешения могут касаться полётов, связанных с охраной и контролем критически важной инфраструктуры, а также специальных зон TRA, определённых после консультаций с DSO COP-DKP.

Круглосуточная зона

Зона EP R134 будет действовать 24 часа в сутки. В документе указано, что вход воздушного судна, не соответствующего установленным критериям исключения, является нарушением норм польского авиационного законодательства.

Ограничения вводятся для обеспечения безопасности государства в соответствии с распоряжением министра инфраструктуры Польши от 18 января 2019 года, которое регулирует ограничения полетов сроком не более трех месяцев.

Для авиационной деятельности, не соответствующей требованиям RMZ, TMZ и обязательной подачи плана полёта, предусмотрена возможность использования специальных зон TRA.

Заявки на создание таких зон необходимо подавать в Польское агентство воздушной навигации. После этого документы будут переданы военным для оценки возможности выделения соответствующего воздушного пространства.

Существуют и конкретные условия. Во время работы специальной зоны её администратор должен обеспечить постоянную доступность координатора полётов на земле, у которого будет указанный номер телефона.

Координатор также должен иметь возможность связаться по телефону или радио с каждым пилотом в зоне. В случае необходимости срочной деактивации зоны он должен уведомить всех пилотов о необходимости посадки.

Все воздушные суда, находящиеся в такой зоне, должны приземлиться не позднее чем через 25 минут после получения соответствующего уведомления.

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