Подготовка к передаче Patriot Украине идет полным ходом, – командующий Объединенными силами НАТО
Командующий Объединенными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич подтвердил, что уже идет подготовка к быстрой передаче Украине дополнительных зенитных ракетных комплексов Patriot. Североатлантический Альянс получил задание сделать это как можно скорее, поскольку Украина подвергается массированным российским ударам.
Об этом Гринкевич сказал на конференции в немецком городе Висбаден в четверг, 17 июля, передает Reuters. По его словам, подготовка к переброске Patriot идет полным ходом.
"Подготовка идет полным ходом, мы тесно сотрудничаем с немцами в вопросе переброски Patriot. Мне было дано указание как можно скорее их вывезти", – заявил главнокомандующий НАТО.
Накануне Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что провел первый разговор с Алексом Гринкевичем и получил твердые гарантии относительно нового пакета вооружений для Украины и дальнейшей поддержки нашего государства со стороны США и НАТО.
Отметим, что генерал Алексус Гринкевич официально занял должность верховного главнокомандующего Объединенных Вооруженных сил НАТО в Европе 4 июля, заменив Кристофера Каволи. Командование Объединенных сил НАТО в Европе занимается планированием и выполнением всех операций Альянса на континенте.
Напомним, что 14 июля Дональд Трамп заявил, что Вашингтон передаст Украине ракеты к системам ПВО и ПРО Patriot. По его словам, закупка не будет финансироваться из американского бюджета. Также он заявил, что может ввести против России и ее торговых партнеров тарифы в размере 100%. Это произойдет в случае, если в течение 50 дней агрессор не согласится на прекращение огня.
После переговоров с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме Трамп объявил, что вскоре Украина получит от США 17 единиц систем ПВО Patriot. Многие из них сразу отправятся на поле боя.
Заместитель главы ГУР МО генерал-майор Вадим Скибицкий сказал, что Украина ждет подробностей относительно обещания Трампа передать "17 Patriot". Если речь идет о батареях, это было бы "огромным числом". По его словам, Трамп, говоря о Patriot, мог иметь в виду ракеты-перехватчики, пусковые установки или целые батареи, состоящие из нескольких пусковых установок, радаров и систем управления, стоимостью более миллиарда долларов каждая.
Как сообщал OBOZ.UA, в ЕС изучают возможность оплатить американский пакет вооружения для Украины на сумму $10 млрд за счет замороженных активов РФ. Таким образом, Украина получит оружие, за которое заплатит агрессор.
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