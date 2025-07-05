В НАТО сменился командующий Объединенными силами в Европе: чем известен генерал Гринкевич

Новым главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе (SACEUR) стал генерал Алексус Грегори Гринкевич из Воздушных сил США. На этой должности он сменил Кристофера Каволи, который занимал ее с 2022 года.

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Об этом сообщили на сайте НАТО. Гринкевич принял командование Объединенными силами НАТО в Европе в пятницу, 4 июля, в Монсе, Бельгия.

Во время этой церемонии генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поблагодарил генерала Каволи за модернизацию коллективной обороны Альянса, за его работу по реагированию на полномасштабное вторжение России в Украину, а также за усиление присутствия НАТО в Балтийском море с целью сдерживания и защиты от угроз, направленных на критически важную подводную инфраструктуру членов блока. Кроме того, генсек отметил разработку и создание нового командования НАТО в Германии, которое усиливает поддержку Украины.

Рютте поздравил генерала Гринкевича, отметив, что он приносит на эту должность богатый опыт. Как бывший летчик-истребитель, он имеет "глубокое понимание угроз, с которыми мы сталкиваемся в небе и в других сферах", отметил генсек.

Что известно об Алексусе Гринкевиче

Алексус Гринкевич происходит из семьи американского ученого Грегори Уэйна Гринкевича. Он является потомком беларуских эмигрантов – прадед Алексуса Илья Степанович Гринкевич родился в Минске в 1871 году и впоследствии перебрался в Бруклин.

Гринкевич стал выпускником Академии ВВС США в 1993 году. С 1994-го по 1996-й проходил летную подготовку в Vance и Luke AFB. Служил пилотом F-16 и F-22, инструктором и командиром эскадрильи, имеет более 2300 летных часов.

С июня 2020 по июнь 2022 занимал должность директора по операциям в Центральном командовании США (CENTCOM), после чего командовал Ninth Air Force и U.S. Air Forces Central (2022–2024). В мае 2024 был назначен директором по операциям Объединенного комитета начальников штабов в Пентагоне.

Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Гринкевича на должность командующего силами НАТО в Европе в июне 2025-го, после чего ее утвердил Североатлантический совет НАТО.

Генерал Гринкевич является 21-м верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе. Первым, кто занял эту должность, был генерал Дуайт Эйзенхауэр, впоследствии 34-й президент Соединенных Штатов.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп принял решение сохранить за Соединенными Штатами ключевую роль в командовании силами НАТО. Он лично проинформировал о своем решении генсека НАТО Марка Рютте.

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