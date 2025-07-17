Европа планирует покупать у США оружие для Украины за счет замороженных активов России – The Telegraph

В Европейском Союзе изучают возможность оплатить американский пакет вооружения для Украины на сумму 10 миллиардов долларов за счет замороженных активов России. Планируется, что прибыль, полученную от почти 200 миллиардов евро замороженных активов Центробанка РФ, можно будет внести на оплату поставок для Киева. Таким образом, Украина получит оружие, за которое заплатит агрессор.

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Об этом пишет The Telegraph, ссылаясь на собственные источники среди дипломатов. Отмечается, что 15 июля в Брюсселе прошла встреча министров иностранных дел стран-членов ЕС, на которой обсуждали, как будет работать механизм закупки оружия у США.

Считается, что ведущую роль в процессе координации закупок и передачи вооружения Киеву будет играть созданная в этом году миссия НАТО по поддержке Украины. Министры и чиновники уверены, что логичнее это доверить Альянсу, чтобы к прозрачности процесса не было вопросов. Однако некоторые участники дискуссии обеспокоены тем, что Москва может расценить закупку оружия для Украины как провокацию.

Сейчас наиболее вероятно, что страны ЕС и Канада сделают взнос в центральный бюджет НАТО, откуда потом возьмут деньги на оплату поставок. Покупать будут то, что указано в списке Украины, который получили представители ЕС.

Однако ряд стран считает, что платить за вооружение должны не Европа и не Украина, а Россия, которая начала эту войну.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выдвинул предложение использовать для оплаты доходы от замороженных российских активов

"Это должно быть бременем для наших налогоплательщиков, или для россиян?", – задал риторический вопрос министр.

Кроме этого, участие в новой программе непосредственно будет способствовать выполнению целевого показателя оборонных расходов НАТО на уровне 3,5%, что поможет странам быстрее приблизиться к этой цели.

Официальные представители Альянса отметили, что общие детали еще согласовывают, но первые зенитные ракетные комплексы Patriot прибудут в Украину в ближайшее время. Также не исключается, что Украина получит дальнобойные ракеты.

Напомним, что почти все оружие, которое союзники НАТО приобретут в рамках соглашения о военной помощи Украине, уже доступно для отправки в Украину – оно есть или на военных складах, или недавно изготовлено. Речь о системах противовоздушной обороны Patriot, ракетах и боеприпасах, которые Североатлантический альянс приобретет у США для немедленной передачи украинским защитникам.

Как сообщал OBOZ.UA, 14 июля НАТО и США достигли договоренности о поставках Украине американского оружия. Расходы на его покупку лягут на страны ЕС.

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