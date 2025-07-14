США будут поставлять, Европа будет платить: Трамп объявил о договоренностях об оружии для Украины

В понедельник, 14 июля, Североатлантический альянс и Белый дом достигли договоренности о поставках Украине оружия. Все расходы лягут на страны ЕС.

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Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте. Он также пригрозил "вторичными санкциями" России, если она не заключит соглашение о прекращении войны в Украине в течение 50 дней.

"Мы введем очень строгие тарифы, если не заключим соглашение в течение 50 дней. Тарифы, и примерно 100-процентные, их можно назвать вторичными тарифами", – объявил глава США во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте.

Рютте, со своей стороны, добавил, что если бы был на месте Путина, то после объявления о 50 днях, "подумал бы, не нужно ли сесть за стол переговоров с Украиной".

Также Дональд Трамп сообщил, что 17 систем ПВО Patriot готовятся к отправке в Украину. По его словам, многие из них будут отправлены на поле боя.

Ранее ожидалось, что президент США Дональд Трамп в понедельник, 14 июля, объявит об утверждении нового плана поставок оружия Украине. Он будет включать зенитные комплексы и наступательное вооружение, в частности дальнобойные ракеты, способные поражать цели в глубине территории РФ.

Объявление республиканец сделал во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Отмечается, что поставки американского оружия будут оплачивать европейские союзники.

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Как сообщал OBOZ.UA, по данным The New York Times, страны-члены НАТО разрабатывают новую модель, которая позволит ускорить передачу критически важного вооружения Украине, в частности систем ПВО Patriot и боеприпасов. Союзники предложили схему, по которой США будут продавать оружие европейцам, а те – передавать его Киеву.

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