17 'Патриотов' готовятся к отправке: Трамп указал на важный нюанс их применения

Вскоре Украина получит от Соединенных Штатов Америки 17 единиц ПВО Patriot. Многие из них поедут сразу на поле боя.

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Об этом заявил президент США Дональд Трамп. В понедельник, 14 июля, он встретился в Белом доме с главой НАТО Марком Рютте. После этого, вероятно, и была достигнута такая договоренность.

"Им (Украине, – прим. OBOZ.ua) не нужны будут все, но большое количество из этих систем будет на поле боя", — заявил Трамп.

В свою очередь Рютте отметил, что НАТО будет работать через свои системы, "чтобы убедиться, что мы знаем, в чем нуждаются украинцы".

"Это будет означать, что Украина сможет получить действительно огромное количество военного оборудования как для противовоздушной обороны, так и для ракет, боеприпасов", – добавил Рютте.

Ранее стало известно о том, что в понедельник, 14 июля, Североатлантический альянс и Белый дом достигли договоренности о поставках Украине оружия. Все расходы лягут на страны ЕС.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным The New York Times, страны-члены НАТО разрабатывают новую модель, которая позволит ускорить передачу критически важного вооружения Украине, в частности систем ПВО Patriot и боеприпасов. Союзники предложили схему, по которой США будут продавать оружие европейцам, а те – передавать его Киеву.

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