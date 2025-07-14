17 "Патриотов" готовятся к отправке: Трамп указал на важный нюанс их применения
Вскоре Украина получит от Соединенных Штатов Америки 17 единиц ПВО Patriot. Многие из них поедут сразу на поле боя.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп. В понедельник, 14 июля, он встретился в Белом доме с главой НАТО Марком Рютте. После этого, вероятно, и была достигнута такая договоренность.
"Им (Украине, – прим. OBOZ.ua) не нужны будут все, но большое количество из этих систем будет на поле боя", — заявил Трамп.
В свою очередь Рютте отметил, что НАТО будет работать через свои системы, "чтобы убедиться, что мы знаем, в чем нуждаются украинцы".
"Это будет означать, что Украина сможет получить действительно огромное количество военного оборудования как для противовоздушной обороны, так и для ракет, боеприпасов", – добавил Рютте.
Ранее стало известно о том, что в понедельник, 14 июля, Североатлантический альянс и Белый дом достигли договоренности о поставках Украине оружия. Все расходы лягут на страны ЕС.
Как сообщал OBOZ.UA, по данным The New York Times, страны-члены НАТО разрабатывают новую модель, которая позволит ускорить передачу критически важного вооружения Украине, в частности систем ПВО Patriot и боеприпасов. Союзники предложили схему, по которой США будут продавать оружие европейцам, а те – передавать его Киеву.
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