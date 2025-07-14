США отправят в Украину дополнительные ракеты для Patriot, – Трамп

Соединенные Штаты поставят Украине ракеты к системам ПВО и ПРО Patriot, заявил в воскресенье, 13 июля, американский президент Дональд Трамп. Он сказал, что закупка не будет финансироваться с бюджета США.

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Как именно произойдет оплата, сколько оборудования получат украинцы и когда это произойдет, Трамп не уточнил. "Мы ничего за них не заплатим, но мы купим им Patriot, которые им отчаянно нужны", – сказал республиканец по пути в Белый дом. Его процитировало агентство Bloomberg.

Президент добавил, что США поставляют современное оружие и что Украина "заплатит нам за него 100%".

"По сути, мы собираемся поставлять им различные образцы очень сложной военной техники. Они будут платить нам за это 100%, и именно этого мы и хотим", – процитировало Reuters главу Белого дома.

Журналисты назвали этот шаг сигналом к изменению позиции Трампа, который воздерживался от одобрения новых поставок оружия для ВСУ. Вместо этого он пытался уговорить кремлевского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров, утверждая, что сможет положить конец конфликту.

Во время второго президентского срока Трампа Украина получала оружие от Соединенных Штатов, но только на деньги, оставшиеся со времен администрации Джо Байдена. В ночь с 30 июня на 1 июля 2025 года поставки боеприпасов были приостановлены (по данным СМИ, подобных пауз с военной помощью было несколько).

Как писал OBOZ.UA:

– В недавнем интервью Дональд Трамп говорил, что уже 14 июля сделает заявление касательно России. О чем именно пойдет речь, он не уточнил. "Я разочарован Россией, но посмотрим, что произойдет в ближайшие несколько недель. Думаю, в понедельник я сделаю важное заявление по России", – анонсировал республиканец.

– По словам сенатора-республиканца из Южной Каролины Линдси Грэма, в ближайшее время американский президент "предпримет масштабные усилия, чтобы усадить Владимира Путина за стол переговоров". Политик намекнул на поставки оружия для Украины, использование арестованных активов РФ и возможное санкционное давление на агрессора.

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