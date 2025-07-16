'Огромное число': в ГУР отреагировали на обещание Трампа передать Украине 17 Patriot

Украина ждет подробностей относительно обещания президента США Дональда Трампа передать "17 Patriot". Если речь идет о батареях, это было бы "огромным числом".

Видео дня

Такое заявление в комментарии западным журналистам сделал заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий. Его цитирует британская газета The Guardian.

Скибицкий рассказал, что Киев ждет дальнейших подробностей о военной технике США стоимостью в "миллиарды долларов", обещанной Трампом в понедельник, поскольку неясно, сколько систем ПВО Patriot будет отправлено.

"Мы точно не знаем", – сказал он, добавив, что Украина благодарна за помощь и "позитивно" отреагировала на заявление Белого дома.

17 батарей Patriot – огромное число

Трамп, говоря о Patriot, мог иметь в виду ракеты-перехватчики, пусковые установки или целые батареи, состоящие из нескольких пусковых установок, радаров и систем управления, стоимостью более миллиарда долларов каждая, говорит Скибицкий.

"17 – это огромное число, если речь идет о батареях. Если речь идет о пусковых установках, то это возможно", – добавил он.

Предположительно, в настоящее время у Украины всего шесть действующих батарей ПВО Patriot, которые могут перехватывать быстро движущиеся российские крылатые и баллистические ракеты.

Каждая система Patriot оснащена шестью пусковыми установками. Германия согласилась предоставить две системы Patriot, а Нидерланды передали третью, сообщил Скибицкий.

"Это составит 18 пусковых установок для трех батарей, что близко к 17. Администрация США и Пентагон предоставят нам более подробную информацию", – добавил он.

Получит ли Украина "Томагавки"

Скибицкий также подтвердил, что Трамп и президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора в начале июля обсуждали возможность поставки США ракет большой дальности "Томагавк", однако соглашение достигнуто не было.

Во время телефонного разговора 4 июля Трамп спросил Зеленского, может ли он нанести удар по российской столице и Санкт-Петербургу.

По словам Скибицкого, Зеленский ответил: "Да, конечно. Сможем, если вы дадите нам оружие". Во вторник Трамп заявил, что Украина не должна нацеливаться на Москву.

Администрация Трампа пока не согласилась на поставку "Томагавков". Если бы она все же поставила это оружие, Украине было бы сложно его развернуть, сказал Скибицкий.

"Их непросто использовать. Основными пусковыми установками являются боевые корабли или стратегические бомбардировщики. У нас нет стратегических бомбардировщиков", – сказал он.

Однако, по его словам, крайне важно, чтобы Украина имела возможность наносить "кинетические" удары вглубь РФ по важным военным объектам.

Дальность ATACMS может вырасти

В настоящее время ведутся переговоры с Вашингтоном о снятии ограничений, введенных предыдущей администрацией на использование ракет американских ATACMS с дальностью 300 км.

Скибицкий заявил, что Кремль уже переместил свои стратегические военные базы более чем на 500 км от границы с Украиной. Киев смог поразить их только с помощью дронов-камикадзе, способных нести 500 кг взрывчатки. Ракеты ATACMS, напротив, несут 500 кг полезной нагрузки и способны нанести более серьезные разрушения.

"Для нас очень важно получить одобрение США на использование ракет большой дальности. Мы хотим уничтожать и дезорганизовывать, в соответствии с процедурами НАТО", – рассказал он.

Как пишет The Guardian, возможность поставок США Украине ракет большой дальности "Томагавк", вероятно, вызовет гнев Владимира Путина.

Эти высокоточные крылатые ракеты способны поражать Москву и имеют дальность полета 1600 км. Предыдущие запросы Украины были отклонены администрацией Байдена, напоминает издание.

15 июля в Washington Post сообщили, что администрация Трампа, вероятно, разрешит использовать ракеты ATACMS на территории РФ на всей их дальности и рассматривает возможность отправки дополнительных ракет. Сейчас их позволено запускать только по оккупированным Россией территориям Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, 14 июля Трамп встретился с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме. После переговоров он объявил, что вскоре Украина получит от США 17 единиц систем ПВО Patriot. Многие из них сразу отправятся на поле боя.

15 июля Трамп заявил, что Украина не должна атаковать Москву и не будет получать дальнобойные крылатые ракеты AGM-158 JASSM от США. Он добавил, что "просто хочет остановить убийства тысяч людей".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!