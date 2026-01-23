'Переключили фокус с Гренландии': Зеленский рассказал, чего удалось достичь в Давосе

В Давосе президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с американским коллегой Дональдом Трампом, которую глава государства оценил как "успешную". Прежде всего он отметил, что переговоры позволили Киеву усилить украинскую систему ПВО на фоне жестоких российских атак.

По словам Зеленского, обсуждались сложные вопросы завершения войны, а также была достигнута предварительная договоренность о трехсторонней встрече с участием российской делегации. Такие заявления глава государства сделал, отвечая на вопросы журналистов от различных украинских медиа.

Результаты встреч в Давосе для Украины

"Что принес Украине Давос. Прежде всего это важная встреча с Соединенными Штатами Америки. При всем уважении к другим лидерам. Переговоры с президентом Трампом. Дополнительные ракеты ПВО, Patriot PAC-3, то, что нам нужно против баллистики, – я рассчитываю на положительный результат", – сказал Зеленский.

Также, по словам главы государства, в Давосе были финализированы гарантии безопасности.

"Я рассчитываю на подписание. Это также положительный результат", – подчеркнул он.

Территориальные вопросы также поднимались в ходе переговоров с Трампом – как и проведение трехсторонней встречи по завершению войны.

"Мы проговорили сложные вопросы, касающиеся востока нашего государства (как известно, Россия настаивает на выводе Сил обороны с украинской Донетчины в ее административных границах. – Ред.) и завершения войны. Важно, что приняли решение, чтобы технические трехсторонние группы встретились. Американцы полетели в Москву, они и собирались полететь. Но важно, что после этого будет трехсторонняя встреча наших переговорщиков. В любом случае это шаг к завершению войны", – отметил Зеленский.

Международное внимание снова приковано к Украине

Президент убежден, что его поездка в Швейцарию имела и другие важные последствия. В частности, он напомнил Европе, что стоящие перед ней угрозы не исчерпываются исключительно претензиями США на Гренландию.

"Вы знаете, приезд мой в Давос... При всем уважении вопрос (для обсуждения на нынешнем Всемирном экономическом форуме. – Ред.) был только Гренландии. А у нас – полномасштабная война. Я не сравниваю это, но любой человек может сравнить эти угрозы. И мы все-таки переключили фокус на Украину снова – и все говорят о нас. Это важно для нас", – отметил Зеленский.

Он поблагодарил и европейских лидеров, и народы стран Европы за поддержку, которую Украина очень чувствует и за которую бесконечно благодарна.

"Европейский Союз принимает решения в очень-очень сложных ситуациях. Мы им благодарны за 90 млрд (евро. – Ред.). Это было сложно для них, была сложная ситуация. Были некоторые лидеры, которые блокировали. Но Украина обеспечена финансированием. 45 млрд ежегодно в следующие два года. Далее есть решение, когда увеличивается поддержка Украины. Германия приняла такое решение. Я благодарен канцлеру (Фридриху Мерцу. – Ред)... Также Нидерланды, тоже было увеличение... Это очень важные вещи. Мы некоторые вещи проговорили – потом, после Давоса, по телефону", – отметил Зеленский, добавив, что "благодарен всем лидерам за все пакеты" помощи, которые имели огромное значение для Украины.

В то же время президент не удержался от определенной критики – прежде всего из-за очень медленного принятия решений по усилению поддержки и промедления в их дальнейшей реализации. В частности, Европа до сих пор не использовала всех санкционных механизмов, которые могли бы значительно увеличить для агрессора цену начатой им полномасштабной войны.

"Давайте честно: "атомка" России – так и не применены против нее санкции, против сидящего (на оккупированной ЗАЭС. – Ред.) "Росатома" санкций пока нет, ни против юридических, ни против физических лиц. И много всего другого. Поэтому есть решения, которые нужно очень быстро делать. Своя ПВО, рост производства оружия. Это же защита не только для Украины, а для всей Европы", – сказал президент.

Он добавил, что не все идет так хорошо, как хотелось бы, и с развертыванием совместных европейско-украинских производств оружия. Их, по словам Зеленского, до сих пор "можно сосчитать по пальцам".

"И это ненормально, когда уже четыре года (полномасштабной. – Ред.) войны. Надо двигаться быстрее", – считает президент Украины.

Ранее OBOZ.UA писал, что Уиткофф провел с Путиным многочасовую встречу в Кремле. Перед ней в Давосе состоялась встреча Зеленского и Трампа, после которой президент США заявил, что его визави готов пойти на компромисс и подписать мирное соглашение.

Тем временем Зеленский анонсировал трехстороннюю встречу в Эмиратах, которая должна состояться уже в понедельник, 23 января. Правда, по мнению украинского президента, на компромиссы придется идти государству-агрессору.

Реальность же такова, что, несмотря на публичные заявления всех причастных к переговорам сторон, ключевые вопросы, включая так называемый территориальный, остаются нерешенными – как бы высоко в окружении Трампа ни оценивали его "миротворческие усилия" и степень готовности потенциальной сделки.

